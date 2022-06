Sarebbe finita tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini, lei: “Se sono innamorata? Sì, della vita” Dopo settimane di silenzio, Cristina Tomasini si sbilancia circa le indiscrezioni relative alla fine della sua storia d’amore con Francesco Oppini.

A cura di Stefania Rocco

Cristina Tomasini, dopo settimane di silenzio, ha deciso di aprirsi a proposito della presunta rottura con il compagno Francesco Oppini. Compagna del figlio di Alba Parietti da anni, Cristina lo aveva accompagnato a distanza all’epoca della paertecipoazione dell’uomo al Grande Fratello Vip, restando sempre nell’ombra ma costantemente presente. Da qualche tempo, invece, i due si sarebbero allontanati. Dopo avere a lungo ignorato i rumors, Cristina ha deciso di aprirsi e lo ha fatto attraverso la sua pagina Instagram.

“Sei innamorata?”, la risposta di Cristina Tomasini

Tra i commenti pubblicati sotto una delle ultime foto postate su Instagram, una utente chiede a Cristina se sia ancora innamorata. E la risposta della donna è sibillina: “Innamorata della vita”. Cristina non fa mai riferimento a Francesco, sebbene abbia sempre parlato apertamente della loro storia d’amore. Una relazione che sarebbe arrivata al capolinea, situazione che entrambi stanno vivendo restando lontani dal clamore generale.

Chi è Cristina Tomasini

Originaria di Bergamo, Cristina è la compagna di Francesco Oppini dal 2018. Appassionata di danza, ama l’arte ed è profondamente riservata. Lavora nel mondo delle automobili, ma non ha mai fornito particolari informazioni circa la sua professione. Le voci di crisi con Oppini circolano dallo scorso aprile. Il figlio di Alba Parietti ha compiuto 40 anni il 6 aprile, data che ha festeggiato insieme ai familiari e agli amici più cari. Alla festa non ha partecipato la compagna. Nessuna traccia di Cristina nemmeno durante la gita a Gardaland che Francesco ha fatto insieme a un gruppo di amici subito dopo il suo compleanno. È evidente che i due si siano allontanati ma le motivazioni della separazione non sono state ancora rese note.