La foto del matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale: “Abbiamo detto sì” Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate. È la cantante a pubblicare uno degli scatti delle nozze. “Abbiamo detto sì”, ha scritto nella didascalia dell’immagine.

A cura di Stefania Rocco

“Abbiamo detto sì”: lo scrive Paola Turci pubblicando la prima foto dell’unione civile con Francesca Pascale, sua compagna da due anni. Nello scatto entrambe esibiscono un sorriso radioso. La cantante e la ex fidanzata di Silvio Berlusconi si sono sposate due anni dopo l’inizio della loro relazione. Le nozze sono state celebrate sabato 2 luglio a Montalcino, in Toscana. A officiare la cerimonia è stato il sindaco Silvio Franceschelli. Le spose indossavano entrambe un abito bianco (corpetto e pantaloni per entrambe, più una giacca in tinta per Francesca Pascale mentre Turci ha preferito lasciare spalle scoperte e capelli sciolti), nel rispetto del dress code che prevedeva abbigliamento total white per gli invitati. Una richiesta rigorosamente rispettata dai pochissimi amici e familiari presenti.

Francesca Pascale: "Il giorno più bello della mia vita"

Francesca Pascale ha ripostato la storia di Paola Turci e aggiunto: "Il giorno più bello della mia vita". Una felicità che si legge negli occhi di entrambe e che ha caratterizzato il giorno in cui la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi sono diventate, anche legalmente, una coppia.

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale

Alla cerimonia che ha unito Paola Turci e Francesca Pascale hanno partecipato circa 30 invitati, tutti vestiti di bianco come da volontà espressa dalle spose. Il rito civile è stato celebrato intorno alle ore 17. Per il ricevimento spose e invitati si sono spostati nel vicino castello di Velona, struttura di pregio immersa tra i vigneti e dotata di una piscina termale. Il costo per una camera si aggira intorno ai 900 euro a notte.

Il sindaco: "Una cerimonia sobria"

Quando la notizia delle nozze si è diffusa, il sindaco Franceschelli aveva confermato l'evento: "Si tratterà di una cerimonia sobria Era stata tenuta riservata, ma l’afflusso di prenotazioni nelle strutture alberghiere per sabato 2 luglio, il giorno delle nozze, ha evidentemente rotto il segreto". Le nozze tra Turci e Pascale sono arrivate a due anni dallo scoop del settimanale Oggi che le aveva fotografate insieme in barca per la prima volta, mentre erano intente a scambiarsi un bacio.