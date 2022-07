Paola Turci commenta gli Insulti omofobi dopo l’annuncio del matrimonio con Francesca Pascale Paola Turci, che sabato 2 luglio sposerà la compagna Francesca Pascale, denuncia gli insulti omofobi ricevuti via Instagram dopo l’annuncio del matrimonio.

A cura di Stefania Rocco

Le nozze civili tra Paola Turci e Francesca Pascale saranno celebrato sabato 2 luglio in Toscana. La cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi hanno indirettamente confermato l’evento, svelato da una serie di indiscrezioni e dalla decisione delle due di non smentire la notizia delle nozze. Una notizia che ha provocato curiosità e qualche fastidio alle dirette interessate. Lo dimostra quanto accaduto a Paola Turci che, in una Instagram story pubblicata questa notte, ha svelato il contenuto di uno dei messaggi omofobi ricevuti. “Lesbicona che schifo”, si legge nel testo del messaggio inviato all’artista via Instagram, un messaggio che Paola ha voluto rendere pubblico ricevuto da una Guest house piemontese. Una frase misera che Paola ha commentato così: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.

Paola Turci e Francesca Pascale confermano le nozze

A dispetto della volontà di tenere privata la notizia delle nozze, le donne hanno scelto di non smentire le indiscrezioni che da ore riempiono social e pagine di giornale. Alla fine, travolte dai commenti entusiastici ricevuti, entrambe hanno scelto di uscire allo scoperto. Paola ha confermato indirettamente le nozze ripestando il messaggio di auguri ricevuto da un amico, il critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro, che aveva scritto: “Che bello che ti sposi, amica mia”. Francesca ha invece pubblicato una Instagram story in cui compare abbracciata a un amico make up artist. Lo stesso che sul suo profilo ha scritto: “Ormai la notizia del matrimonio è diventata di dominio pubblico e anche se non potrò esserci per motivi lavorativi, con il cuore sarò lì accanto a te”.

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio a Montalcino, in provincia di Siena, una una sala del Palazzo Storico. La cerimonia sarà seguita da un rinfresco offerto dalla coppia in un resort in Val d’Orcia.Le nozze sono arrivate a circa due anni di distanza dal primo bacio tra le due pubblicato sulla copertina del settimanale Oggi.