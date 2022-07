Francesca Pascale e Paola Turci spose: “Mannaggia, volevamo tenere tutto segreto” I dettagli sul matrimonio dell’anno e le prime reazioni della coppia: “Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…”.

Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno domani, 2 giugno, a Montalcino, in Toscana. Nel giorno in cui a Napoli si festeggia il Pride, di cui furono madrine un anno fa. Sembra un caso, forse non lo è. Un Whatsapp in fiamme ieri, quello che collega Francesca Pascale ai suoi amici, tra cui tanti giornalisti. Questa mattina, su Repubblica, leggiamo quello che avrebbe risposto a tanti, tra emoji di cuoricini e fiori: "Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…". Ma quello di Francesca Pascale e Paola Turci è il matrimonio dell'anno.

I dettagli sul matrimonio

Fioccano preparativi e dettagli da Montalcino, dove si terrà la cerimonia privatissima. Sono pochi gli amici e i familiari invitati al Palazzo Storico, mentre non è ancora chiaro se a condurre il rito il sindaco dem Silvio Franceschelli o se salterà fuori un “officiante” famoso e amico delle spose. In quelle stesse ore, c'è il Palio di Siena, un bel da fare per la polizia municipale.

Gli auguri di Vladimir Luxuria

Intanto, si unisce al carosello degli auguri anche Vladimir Luxuria, che ha fatto in privato gli auguri alla coppia, e ha rivelato a Repubblica di aver da sempre fatto il tifo per loro. Ecco le parole dell'attivista ed ex parlamentare: "Io l’avevo capito subito che stavano insieme. Le cose che ci siamo dette in privato le tengo per noi, è giusto così. Ma un augurio pubblico che mi piace ripetere è che continuino ad amarsi sempre alla luce del sole. Ora lo hanno fatto, sono belle, forti, il loro gesto serve".

Il passato di entrambe

Francesca Pascale e Paola Turci costruiscono una nuova storia e danno un taglio netto al passato. Il più recente, quello di Francesca Pascale, si chiama Silvio Berlusconi, il quale avrebbe tagliato ogni contatto con lei dopo la rottura. La coppia si è lasciata nel 2020 dopo 13 anni: "20 milioni di euro di buonuscita per lei e un milione di euro l'anno a vita", scrive Repubblica. Paola Turci, nel 2010, ha sposato ad Haiti Andrea Amato, giornalista di R101. La coppia si è separata dopo appena due anni.