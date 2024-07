video suggerito

Paola Turci e Francesca Pascale dal primo incontro al divorzio: le tappe del loro amore iniziato nel 2020 Il divorzio di Francesca Pascale e Paola Turci è ormai ufficiale. Dopo le voci di crisi, inizialmente smentite, le due hanno messo fine alla loro storia d'amore, come annunciato da Dagospia. Ma ecco i vari momenti della loro relazione, iniziata nel 2020 e conclusasi dopo quattro anni.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Paola Turci e Francesca Pascale è giunta al capolinea, come era stata anticipato già il mese scorso da Dagospia, che parla di una crisi protrattasi nel corso dell'ultimo anno di matrimonio e che oggi ha portato al divorzio. Finito l'idillio iniziato nel 2020, a un concerto di Paola Turci a Torino, quando Pascale figurava ancora su tutti i giornali come ex compagna di Silvio Berlusconi. Ma la data zero che mise insieme i loro nomi sulle copertine è fissata in un giorno d'estate. Le foto in barca dei loro baci diedero il via al gossip che, nel tempo, ha assunto la consistenza di una vera e propria vita di coppia.

Il primo incontro al concerto di Paola Turci nel 2020

Come hanno più volte raccontato nelle interviste rilasciate in questi anni, il primo incontro è avvenuto ad un concerto di Paola Turci, tenutosi a Torino nel 2020. Inconsapevolmente, come rivelato dalla cantante, Francesca Fagnani è come se avesse fatto da gancio all'incontro con Pascale. È stato, infatti, dopo una sua intervista all'ex consigliere napoletana, pubblicata sul Fatto Quotidiano, che la cantante ha iniziato a nutrire una certa curiosità nei confronti di colei che sarebbe diventata la sua futura compagna. Galeotto, quindi, fu il concerto con tanto di guasto tecnico: "Sapevo che era lì ed ero abbastanza agitata. Sono salita sul palco del Teatro Colosseo di Torino ed è andata via la corrente. Non sapevo che fare, ma mi sono detta: "Adesso non posso fare una figura di mer** davanti a lei e davanti a tutti". Abbiamo fatto un concertino di cinque minuti senza audio, poi lo hanno ripristinato" ha raccontato Turci in una intervista. A questo primo incontro, seguì un lungo corteggiamento, che portò di lì a poco a un'evidenza: il fatto che si fossero perdutamente innamorate.

Lo scoop con le foto dei baci in barca

Il loro legame è venuto allo scoperto a distanza di qualche mese. Il settimanale Oggi, infatti, pubblicò nell'agosto 2020 le foto delle due in barca, intente a scambiarsi abbracci e baci. Il mese prima, proprio sulle pagine della rivista, erano apparsi degli scatti che documentavano "l'amicizia speciale" tra Francesca Pascale e Paola Turci, aggiungendo anche il commento "Nuova coppia alla quale pochi credevano". E in effetti, dopo la pubblicazione dei primi scatti, il loro rapporto è diventato spesso oggetto di chiacchiericcio. Sotto la lente, più che la cantante, fu l'ex compagna di Silvio Berlusconi e alcune voci, come quella di Vladimir Luxuria, non esclusero che il Cavaliere fosse a conoscenza dell'orientamento sessuale della sua compagna. Quelle stesse foto sono state poi definite da Pascale "una violenza, fatte fare da una persona vicina a Silvio Berlusconi, di Forza Italia, vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata", durante l'intervista a Belve dello scorso aprile.

Il matrimonio e la cerimonia in Toscana

Da quando hanno iniziato a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, non sono mancate manifestazioni reciproche. Tra dediche, fiori, foto scattate durante i momenti trascorsi insieme, elementi che raccontano di un amore solido, genuino e destinato a durare. Ed ecco, infatti, che arriva anche la notizia del matrimonio, celebrato dopo due anni di relazione a luglio 2022. In realtà, entrambe avrebbero voluto tenerlo nascosto, dal momento che la cerimonia è stata molto intima e alle nozze erano presenti solo 25 persone. La cerimonia è stata celebrata a Montalcino, in Toscana, dove Francesca Pascale possiede una bellissima villa. Le foto delle spose, vestite di bianco, sorridenti e innamorate, avevano fatto in poco tempo il giro dei social e tanti avevano festeggiato, seppur virtualmente, la loro unione.

Francesca Pascale e Paola Turci nel giorno del matrimonio

Le voci di crisi e la smentita di Paola Turci

Dopo quasi due anni di pace, in cui la coppia ha vissuto serenamente l'idillio del matrimonio, è Dagospia a lanciare il primo cocente gossip in merito ad una crisi che già serpeggiava tra le due e che avrebbe portato la cantante e la ex parlamentare ad allontanarsi. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, tra le due ci sarebbero stati diversi "scazzi, litigi e ripicche" con la conseguenza immediata di un distacco. Non sarebbero mancati, poi, gesti reciproci che avrebbero infastidito le due spose: il video, particolarmente affettuoso, tra Paola Turci e l'attrice Valentina Dispari, a cui si aggiunge il fuori onda della battuta allusiva e ammiccante di Francesca Pascale con Francesca Fagnani, dopo l'intervista a Belve, diventato uno dei momenti più virali di X dell'intera stagione.

Al primo cenno di notizia sulla crisi, però, arrivò la smentita da parte di Paola Turci sul Corriere della sera: "Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla". Una dichiarazione lapidaria che avrebbe potuto mettere fine al chiacchiericcio su una relazione finita. La risposta, però, non ottenne il supporto del commento di Francesca Pascale, che preferì mantenere pieno riserbo sulla vicenda. Ottenne, invece, quello al vetriolo di Dagospia, che rivendicò la veridicità delle informazioni: "Turci parla per te. La smentita appartiene solo a lei che, intenzionata a non far scendere il sipario sul teatrino coniugale, se la suona e se la canta".

Il divorzio e il silenzio sui social

Nel frattempo, però, gli indizi social non sono mancati. Francesca Pascale aveva pubblicato, nei giorni in cui era scoppiata la bolla del gossip, una storia su Instagram nella quale si leggeva: "Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo". Non una conferma, ma senza dubbio la dimostrazione del fatto che il clima non nella coppia non fosse dei più distesi. E con questo arriviamo alla serata del 17 luglio, quando è ancora una volta Dagospia a pubblicare la notizia secondo la quale l'unione civile di Paola Turci e Francesca Pascale è stata sciolta: "Il giudice della procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio", si legge sul sito. Al momento, nessuna dichiarazione da parte delle dirette interessante, che forse sceglieranno la soluzione di una nota congiunta come molte ex coppie dello spettacolo che tengono a mantenere un dignitoso profilo pubblico.