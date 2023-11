Paola Turci: “Con Francesca Pascale subito intime, non avevo mai amato un’altra donna prima” Paola Turci racconta la sintonia nata immediatamente con Francesca Pascale, sposata il 2 luglio 2022: “Non me lo aspettavo il matrimonio, non avevo mai amato un’altra donna prima”.

Paola Turci racconta la sintonia nata fin dal primo incontro con Francesca Pascale, la donna che nel luglio 2022 è diventata sua moglie. Intervistata da Vanity Fair, l’artista racconta il primo incontro con la cantante, avvenuto a Torino, la sera del debutto del suo tour teatrale. “Il matrimonio con una donna? No, non me lo aspettavo: non avevo mai amato prima una donna”, precisa la cantante che seppe però riconoscere fin da subito quanto fosse differente quell’incontro avvenuto per caso ma che avrebbe trasformato la vita sua e quella della sua compagna: “Siamo state subito intime. Non è che ci siamo dette chissà che cosa, non me lo so spiegare, ma avevo voglia di rivederla”. La relazione tra le due divenne di dominio pubblico fin dalle prime battute con le foto scattate in barca durante la loro prima estate insieme.

Paola Turci: “Non mi sono sentita né lesbica, né bisessuale”

“Non mi sono mai sentita né lesbica, né bisessuale, né etero: sono solo innamorata della donna che ho sposato, sento finalmente di avere fatto la scelta giusta”, precisa Turci che ha sempre rifiutato ogni genere di etichetta. Lei stessa non ha mai voluto incasellarsi, né lo ha fatto Pascale nel corso delle rare interviste concesse per parlare della loro storia d’amore e del matrimonio. Già in passato, Turci aveva rivelato che Pascale era stata l'unica donna della quale si fosse mai innamorata.

Paola Turci: “Al matrimonio abbiamo pianto tanto”

La cantante ricorda le emozioni vissute il giorno del matrimonio. “Abbiamo pianto tantissimo”, dice, “per vivere quel momento è valsa la pena di unirsi”. Turci interviene inoltre sul tema dei diritti, in quanto “la disconnessione tra persone e palazzi del potere rimane davvero evidente” e si augura che “i nostri figli e i nipoti non vivano più nella paura di essere discriminati e sottovalutati”.