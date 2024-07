Francesca Pascale: “La fine del matrimonio con Paola Turci è un fallimento. Berlusconi? Radice che non voglio sradicare”

video suggerito

Quattro anni d'amore, nemmeno due di matrimonio, poi il divorzio. Francesca Pascale definisce "un fallimento" il rapporto finito con Paola Turci e lo fa sulle pagine del Corriere della sera. "È una fine, sto attraversando un grande dolore", ha dichiarato, "ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi".

Per Pascale è un fallimento perché "credo molto nell’amore, è un progetto a lungo termine che si è interrotto in anticipo" e sulle presunte motivazioni che hanno portato al divorzio, tra le quali la battuta ammiccante a Francesca Fagnani nella puntata della sua intervista a Belve: "Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel “Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata”, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B".

Il passato di Francesca Pascale con Silvio Berlusconi ha inciso molte volte sui rapporti successivi. Ciò non le ha impedito, a un certo punto, di cambiare pagina e sposare Paola Turci nelle terre che entrambe amano in Toscana. "Mi ha detto: “Ma sei matta? Allora non ti ho insegnato nulla. Devi proprio essere innamorata", queste le parole che il Cavaliere le disse quando seppe delle nozze. Chi era Berlusconi per lei? "La persona più importante della mia vita. Come mia madre, le mie sorelle. Molto di più di un ex fidanzato. La mia radice, che non voglio sradicare. E nessuno può chiedermi di farlo. Era un confidente, un amico e anche un amante. Ero gelosissima di lui". E sul tema figli: "Non sono convinta di volere vivere l’esperienza della maternità".