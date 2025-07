video suggerito

Elisabetta Franchi e la rottura con Alan Scarpellini: "Ingaggiai sette investigatori per scoprire il tradimento" La stilista si racconta senza filtri nel podcast di Giulia Salemi e torna a parlare della dolorosa separazione dal padre di suo figlio Leone. "L'ho perdonato come uomo e come padre, ma è stato un grande dolore".

A cura di Stefania Rocco

C’è una vita intensa, fatta di salite, scelte coraggiose, amori totalizzanti e fratture profonde, dietro l’immagine patinata di Elisabetta Franchi. La stilista ha scelto di raccontarsi nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, aprendo il cuore come mai prima. Dall’infanzia difficile fino al successo costruito senza scorciatoie, passando per i suoi due grandi amori, Sabatino Cennamo e Alan Scarpellini. Proprio su quest’ultimo, Franchi torna a parlare senza filtri, rivelando il momento in cui ha scoperto il tradimento che ha segnato la fine della loro lunga relazione.

Il tradimento di Alan Scarpellini: “Ho assunto sette investigatori per scoprire la verità”

È una confessione che pesa quella che Elisabetta affida al microfono del podcast: “La separazione è stata un grandissimo dolore. Ho assunto sette investigatori per scoprire il tradimento”. Parole che colpiscono, pronunciate con fermezza ma – come lei stessa ribadisce più volte – senza rancore. La stilista e Alan Scarpellini sono stati insieme per 17 anni, dal loro amore è nato Leone, il secondo figlio di Franchi dopo Ginevra, avuta da Sabatino Cennamo. Franchi ha ricordato, in particolare, il momento in cui, prove alla mano, ha tentato senza successo di spingere il suo ex compagno a raccontarle la verità. Un’ammissione che da parte dell’uomo non è mai arrivata. “Hai mai visto un uomo ammettere un tradimento?”, ha chiesto divertita la stilista a Salemi, “Negheranno fino alla morte”.

Il perdono e la possibilità di concedergli una seconda occasione

Nonostante il dolore, Franchi oggi parla di quella storia con serenità: “Non porto rancore. L’ho perdonato come uomo e come padre. Lui è stato il mio secondo grande amore”, dice con lucidità. E, a sorpresa, ammette che non è detto che nel futuro le cose non possano cambiare: “Alan resta l’uomo più bello che abbia mai visto. Perché dovremmo odiarci? Gli ho riaperto le porte di casa, viene a pranzo e a cena da noi. Io l’ho perdonato come uomo e come padre. Lui spera lo perdoni anche come compagno. Stasera andrò al concerto di Vasco Rossi e ci andrò con lui. Se ci sarà un ritorno? Lasciamo un po’ di suspense”.