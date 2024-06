video suggerito

Alan Scarpellini e il like contro Elisabetta Franchi: “Egocentrica, dopo un po’ non la si regge” Sembrerebbe essere finita male la relazione durata 15 anni tra Alan Scarpellini e la stilista Elisabetta Franchi. Dopo la conferma della separazione, arriva il like dell’uomo a un commento duro nei confronti della sua ex compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembrerebbe essere finita male la lunga storia d’amore tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini. A poche ore dai commenti con i quali, via Instagram, la stilista ha confermato la separazione dal compagno, arriva il like dell’uomo a un commento duro nei confronti della ex. “Secondo me, caro Alan, ti sei scocciato di questa donna tanto egocentrica”, aveva scritto un utente sotto una foto postata da Scarpellini sul suo profilo Instagram, “Non sappiamo i fatti ma dopo un po’ Elisabetta Franchi non la si regge più”. Parole non lusinghiere ma che hanno incassato il like dell’uomo. A catturare quanto accaduto è stato il profilo Instagram Very Inutil People che ha pubblicato il like di Scarpellini tra le sue stories.

Elisabetta Franchi: “Alan Scarpellini si è innamorato di un’altra”

Era stata la stilista ad annunciare via Instagram la separazione dal compagno. “Si è innamorato di un’altra”, ha scritto Franchi su Instagram, “Peccato non me lo volesse dire. L’ho fatto io per lui. Buona vita”. Poco dopo, in risposta alla domanda di un’altra utente, la donna ha aggiunto: “Non era mio marito, per fortuna. Ma ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone. Lui è fuori. Chi non rispetta, non merita. Ogni donna dovrebbe capirlo”.

L’amore tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini

Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini sono stati insieme 15 anni e sono genitori del piccolo Leone, il figlio che compare spesso nelle foto postate su Instagram dalla stilista. Franchi e Scalpellini avevano inoltre avuto altri due figli da due relazioni precedenti: la stilista era già madre di Ginevra, oggi 16enne, mentre Alan è padre della figlia Martina. Per il momento, a parte le frecciatine che i due si sono scambiati via Instagram, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale di coppia, né è nota l’identità della donna della quale Alan si sarebbe innamorato.