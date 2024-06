Fedez diviso tra Garance Authié e figli mentre Ferragni è in vacanza: “Un uomo colora il suo orizzonte”

video suggerito

Gaia Martino

Foto di Chi

Protagoniste del nuovo numero del settimanale Chi le nuove vite di Chiara Ferragni e Fedez. A distanza di mesi dalla loro separazione, entrambi avrebbero voltato pagina: lei nell'ultimo weekend si è divertita con i suoi amici a Capri, lui invece si è diviso a Milano tra la nuova fiamma, Garance Authié e i figli, Leone e Vittoria.

La vacanza a Capri di Chiara Ferragni

È stata fotografata sorridente e con l'anima in festa Chiara Ferragni che nell'ultimo weekend ha lasciato i figli ai nonni e al padre per godersi alcuni giorni a Capri. Con lei gli amici, il bodyguard e il suo miglior amico, Angelo Tropea: il settimanale Chi racconta che è arrivata sull'isola campana lo scorso venerdì prima di divertirsi con gite in barca e danze nel noto locale, Anema e Core, di Gianluigi Lembo, nonostante il suo cuore "fosse altrove". L'imprenditrice digitale, si legge, avrebbe condiviso con i suoi amici anche una foto della sua nuova ‘fiamma': "Legge dei messaggi, ascolta un vocale con aria preoccupata, poi più tardi mostra agli amici una foto sul cellulare con gli occhi languidi". Avrebbe mostrato la foto di un uomo, non Tony Effe, forse una di Andrea Bisciotti, conosciuto a Forte dei Marmi. Con ogni dubbio, sarebbe una foto dello stesso uomo a cui ha dedicato la story "Vorrei che tu fossi qui": "Si accende una scintilla quando parla di un uomo che colora il suo orizzonte".

Foto di Chi

Il weekend di Fedez tra Garance Authié e i figli

Il weekend di Fedez, invece, sarebbe stato piuttosto tranquillo. Il rapper, dopo esser tornato sui social con le immagini degli ultimi giorni trascorsi tra casa e ospedale, è stato fotografato dai paparazzi di Chi in compagnia della sua nuova compagna Garance Authié. Hanno pranzato a Milano, al Bulgari, poi sarebbero rientrati a casa di lui. Qualche ora dopo, la scorsa domenica, lui l'avrebbe accompagnata in aeroporto prima di riabbracciare i figli Leone e Vittoria, accompagnati dai nonni paterni, Franco e Tatiana.

Foto di CHi

I dettagli della separazione

Il settimanale Chi parla anche della separazione su cui stanno lavorando i legali. A seguire lui gli stessi avvocati di Ilary Blasi, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, per lei invece Daniela Missaglia. Pochi giorni fa si parlò di un "accordo consensuale" sempre più vicino, senza drammi o accuse tra le parti: i due avrebbero come unico obiettivo quello di tutelare i figli, Leone e Vittoria.