Chiara Ferragni e Fedez verso un accordo per la separazione consensuale, vogliono tutelare i loro figli Contrariamente alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, gli avvocati che rappresentano Chiara Ferragni e Fedez avrebbero avviato le trattative necessarie a procedere verso una separazione consensuale senza drammi o accuse tra le parti. Sia l’influencer che il rapper, infatti, avrebbero quale unico obiettivo quello di tutelare i figli Leone e Vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fedez e Chiara Ferragni si avviano verso la separazione consensuale. Contrariamente alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni – in particolare in merito alla presunta richiesta di alimenti per 40 mila euro al mese da parte dell’influencer, smentita dall’avvocato Daniela Missaglia – l’imprenditrice digitale e il rapper non avrebbero alcuna intenzione di trasformare il tribunale in terreno di scontro. Al contrario, l’interesse primario di entrambi sarebbe quello di tutelare il benessere dei figli Leone e Vittoria. Per questo motivi, gli avvocati che li seguono (Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per Fedez e Daniela Missaglia per Chiara) avrebbero intavolato le prime trattative per mettere in piedi una separazione consensuale che soddisfi ambo le parti e, soprattutto, tuteli i bambini, interesse primario per entrambi i genitori.

Nessuna battaglia legale tra Fedez e Chiara Ferragni

Secondo quanto riporta Il Messaggero, non esisterebbe alcuna intenzione di scontro tra i due ex coniugi che non avrebbero manifestato il desiderio di affrontarsi nel corso di una causa in tribunale. Accordarsi per una separazione consensuale consentirebbe a entrambi di concludere pacificamente il loro matrimonio e andare avanti con le rispettive vite. Non esisterebbero, inoltre, motivi di scontro: sia Chiara che Fedez sono economicamente autosufficienti, i bambini vedono regolarmente il padre (che ha però dichiarato di stare “lottando” per vederli di più) e la casa coniugale è di esclusiva proprietà di Ferragni, casa dalla quale Fedez si è già allontanato.

