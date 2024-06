“Chiara Ferragni ha chiesto il divorzio e 40mila euro al mese di alimenti a Fedez”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Si fa concreta la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Secondo Dillinger News – sito web di Fabrizio Corona, considerato da più parti molto vicino a Fedez in questo momento della sua vita – il team che segue la celebre influencer (capitanato da Daniela Missaglia) avrebbe depositato in tribunale i primi documenti necessari a procedere alla causa di divorzio e non solo. Ferragni avrebbe chiesto all’ex compagno un assegno di mantenimento pari a circa 40mila euro al mese che dovrebbe provvedere al sostentamento dei piccoli Leone e Vittoria, rimasti a vivere con la madre. A difendere Fedez, invece, dovrebbe essere Alessandro Simeone, lo stesso avvocato cui ha scelto di affidarsi Ilary Blasi nell’ambito della causa di separazione da Francesco Totti.

Nessuna conferma da parte di Fedez e Chiara Ferragni

Per il momento, Chiara e Fedez non hanno fatto in alcun modo riferimento alla battaglia legale che inevitabilmente li vedrà confrontarsi in tribunale. Allo stato attuale, le frecciatine che i due si sono scambiati sono rimaste nel campo dei social e della musica. Federico ha pubblicato insieme a Emis Killa la hit Sexy Shop che racconta la sua versione dei fatti a proposito della separazione da Chiara (“Mani di fata, io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita”, dice in un verso). Ferragni, invece, si è lasciata fotografare sorridente accanto a un busto di Napoleone, ricordando probabilmente la vecchia frecciatina che Marracash indirizzò all’ex marito che aveva definito “nano con la sindrome di Napoleone”.

Fedez: “Non mi presto, Chiara è la madre dei miei figli”

Se in pubblico Ferragni ha scelto di non parlare mai del legame finito con l’ex marito (si limitò a farvi brevemente riferimento nel corso dell’intervista rilasciata a Fabio Fazio all’inizio della crisi), Fedez ha chiarito che non farà mai pubblicamente la guerra alla ex moglie. “Molti speravano che io insultassi mia moglie in questo pezzo. Non intendo prender parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative”, aveva dichiarato nel corso del release party del brano Sexy Shop, spiegando che non avrebbe mai prestato il fianco ai detrattori della ex compagna e a coloro che speravano di vederli schierati apertamente l’uno contro l’altro con dichiarazioni bomba relative alla fine del loro matrimonio.