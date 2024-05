video suggerito

Chiara Ferragni e la foto con il busto di Napoleone I, perché è una frecciatina a Fedez Chiara Ferragni ha lanciato un'altra frecciatina a Fedez, pubblicando su Instagram una foto con un mezzo busto di Napoleone I. Ecco a cosa si riferisce e perché è una provocazione all'ex marito.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano le frecciatine a distanza tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il like al commento "finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa", l'imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto su Instagram che appare a tutti gli effetti come un'altra provocazione all'ex marito. Si tratta di un sua foto con il busto di Napoleone, scattata in occasione di una visita alla Galleria d'Arte Moderna a Milano. Cosa significa e perché è un riferimento a Fedez.

La foto di Chiara Ferragni con il busto di Napoleone

Sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente accanto a un mezzo busto di Napoleone I, scattata durante la recente visita alla Galleria d'Arte Moderna a Milano. Come didascalia, ha scelto una faccina con le braccia alzate, a voler lanciare un messaggio ben preciso. E anche tra i commenti sono comparsi diversi archi con frecce, a indicare proprio una frecciatina lanciata a Fedez. Ma quale è il riferimento? Nel 2017, dopo alcuni botta e risposta, il rapper Marracash definì Fedez un "nano con la sindrome di Napoleone", espressione che divenne in breve virale sui social e che a quanto pare è rimasta scolpita nella memoria dell'influencer.

Cosa è successo tra Fedez e Marracash, che lo definì "nano con la sindrome di Napoleone"

Nel 2017 Fedez pubblicò l'album Comunisti col Rolex insieme a J-Ax e, a posta distanza, uscì anche Santeria di Gué Pequeno e Marracash. In un'intervista rilasciata all'epoca al Corriere della Sera, parlando dei ‘colleghi', i due rapper dissero: "Siamo lontani da loro, fanno pop mascherato. La tv italiana non apprezza chi fa hip hop vero". Frasi che non passarono inosservate a Fedez, il quale decise di rispondere su Instagram, spiegando che Marracash abbassò lo sguardo quando lo incontrò a una sfilata a Milano:

Deve essere frustrante fare le interviste ed essere costretti a pronunciare sempre il nostro nome perché altrimenti non vi cagano di pezza e nel titolo è più grosso il nostro nome sul vostro. E poi tipo ieri: ti vedo dal vivo e ti dico che sei un coglione faccia a faccia e abbassi lo sguardo, eh? Giusto per ribadire: il nostro tour ha già venuto 100mila biglietti, non è ancora il disco, la terza data del Forum è praticamente quasi sold out e apriremo una quarta. Fa male, vero?

La risposta del diretto interessato non tardò ad arrivare, dando il via a un vero e proprio dissing. Il rapper raccontò una versione della storia diversa e usò l'espressione ‘nano con la sindrome di Napoleone' riferita a Fedez e ricordata ancora oggi:

A quanto pare al nano con la sindrome di Napoleone gli è partita la nave sui social, ha inventato un bel po' di ca**ate. Tu ieri mi hai visto, mi hai detto che ero un cogl*one e io ho abbassato lo sguardo… ma dove? Tu ieri alla sfilata di Moschino, eri seduto esattamente di fronte a me, non mi hai neanche per sbaglio guardato, neanche un secondo […]. Ti sei inventato una cazzata totale […]