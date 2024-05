“Ora puoi indossare tacchi senza sensi di colpa”, il like di Chiara Ferragni dopo il video di Fedez

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni rompe il silenzio social dopo le immagini di Fedez con la modella Garance Authié e su Tik Tok gioca con i suoi milioni di followers. Con un selfie in cui si mostra disgustata e con gli occhi rivolti verso il cielo, ha incaricato i fan di "scrivere una caption". Ciò che ne è seguito ha fatto sorridere anche lei.

I commenti per Chiara Ferragni dopo la paparazzata di Fedez

Nonostante non ci sia alcun riferimento diretto, Chiara Ferragni nelle ultime ore sembra rispondere velatamente alla notizia che riguarda il suo ormai ex marito, Fedez, già impegnato con una nuova donna. Dopo il video del rapper mentre cammina mano nella mano con la modella Garance Authié, aveva già condiviso alcune foto insieme ai figli e al cane Paloma scattate a Madrid. Ora su Tik Tok chiede ai followers una "caption" per la sua faccia disgustata. "Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa" ha scritto un utente e questo commento sembrerebbe esserle piaciuto, avendo lasciato un like. Il riferimento è ai numerosi episodi in cui Chiara Ferragni ha dovuto rimurginare sui tacchi da indossare per non risultare troppo alta rispetto al marito, come capitato in diverse occasioni.

Ma i commenti dei fan non sono finiti. L'influencer ha aggiunto il "like" ad altre esilaranti "caption" suggerite dai suoi fan, tra cui: "Il mio ex ha un'altra bambina da portare all'asilo", "Quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova".

La nuova relazione di Fedez dopo la separazione

A far chiacchierare i fan della Ferragni la nuova fiamma di Fedez, Garance Authié, con il quale è stato paparazzato durante il soggiorno a Monaco per il Gran Premio. La modella ha trascorso con il rapper i giorni in yatch, come documentato da lui stesso tra le stories, ed è stata pizzicata con lui durante una passeggiata mano nella mano.