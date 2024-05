Fedez mano nella mano con una ragazza a Monaco, il cantante pubblica una foto di lei sui social Fedez immortalato mentre passeggia mano nella mano con una misteriosa ragazza a Monaco, nel giorno del GP di Monte-Carlo. La stessa ragazza finisce in una foto pubblicata in una sua storia. Si tratterebbe di una giovanissima modella francese e non sarebbe la prima volta che i due vengono avvistati insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Fedez torna a far parlare di sé. Finita la sua relazione con Chiara Ferragni, l'artista si vede sempre più spesso a eventi mondani e l'interesse per la sua vita privata è considerevole. Lo dimostra l'effetto scatenato da un video pubblicato sui social in cui Fedez viene immortalato a Monaco mentre cammina insieme a una ragazza nei pressi del circuito dove è andato in scena il Gran Premio di Monaco. uno degli eventi di maggiore appeal a livello europeo, che attira volti noti e personaggi del jet set europeo e non solo.

Fedez non poteva mancare e ha trascorso il weekend a Monaco a bordo di una yacht, come documentano le sue storie, tra le quali compare quella in cui fotografa una ragazza a bordo della barca, mentre sta mangiando insieme al gruppo di persone che si trovano lì in compagnia di Fedez.

La ragazza in questione sembra essere proprio la stessa che accompagna Fedez nel video che sta circolando in queste ore su Tik Tok. Per quanto l'inquadratura a distanza non consenta di distinguere bene il volto della persona che accompagna Fedez, il vestito sembra lo stesso della foto pubblicata dal rapper in barca, quella di una misteriosa ragazza dai lunghi capelli biondi. Di chi si tratta?

Secondo il sito Very Inutil People si tratterebbe di Garance Authié, modella francese giovanissima di 20 anni, che sarebbe stata avvistato con Fedez già altre volte. Il primo avvistamento dei due risalirebbe a marzo a Courchevel, successivamente sarebbero stati visti a Parigi e ancora Miami e Coachella, fino all'avvistamento a Monte-Carlo di oggi. Nessun segnale sull'account Instagram della modella, dove non compaiono storie delle ultime ore sebbene siano molti i commenti degli utenti italiani alle ultime foto postate in cui ci si chiede del possibile avvicinamento a Fedez.

Per inciso, quello dove si trovava Fedez è stato uno yacht particolarmente movimentato nelle scorse ore, dove sono saliti molti personaggi noti e piloti del circuito di Formula 1, tra cui lo stesso Charles LeClerc, il ferrarista che ha trionfato nel Gran Premio di oggi disputatosi a casa sua.