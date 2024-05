Omar Ayuso e Itzan Escamilla di Elite mano nella mano sui social: “Il mio ragazzo”

video suggerito

Omar Ayuso e Itzan Escamilla, rispettivamente Omar Shanaa e Samuel García Domínguez nella serie tv spagnola Elite, sono una coppia? La conferma sarebbe arrivata tramite uno scatto pubblicato sul profilo di Itzan. Nella foto i due appaiono mano nella mano mentre camminano per le strade di Madrid e tra i commenti spicca quello di Omar, che scrive: "Il mio ragazzo".

Il flirt tra Omar Ayuso e Itzan Escamilla

I rumors su un flirt tra i due sono iniziati a circolare già a gennaio, subito dopo che sul profilo di Itzan era apparsa una foto in cui abbracciava il collega. "Brilla rojo el atardecer" (che tradotto in italiano è: ‘Brilla rosso il tramonto') scriveva Escamillo come didascalia al post. A ottobre scorso, invece, sulle storie Instagram di Omar erano comparsi un video e una foto in cui i due sembravano già intim, a quei tempi, però, l'attore chiamava Itzan "amiguito" e non "chico".

Di recente sul feed di Instagram dell'attore è comparsa uno scatto in cui i due camminano mano nella mano per le strade di Madrid. "Mi chico" (in italiano ‘Il mio ragazzo') è il commento di Omar Ayuso alla fotografia. La fotografia ha fatto velocemente il giro del web, scatenando la reazione dei fan della sere tv spagnola che hanno preso il post e il commento come la prova che i due siano una coppia.

La storia di Omar Ayuso con Alonso Diaz

L'ultima storia d'amore di Omar Ayuso è stata quella con Alonso Diaz. L'attore aveva ufficializzato la sua relazione con una foto e una dedica sul suo profilo Instagram: "Cosa dire se non trovo le parole giuste. Felici 22 anni e felice vita, accanto a me per favore". Poche parole che lasciavano intendere come tra lui e Alonso ci fosse un legame profondo. Sul conto di Itzan Escamillo, invece, non si sa molto dato che l'attore non ha mai diffuso informazioni né parlato apertamente della sua vita sentimentale o privata.