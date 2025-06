Chi è Sara Bluma, dj e nuova fidanzata dell’attore Can Yaman

video suggerito

Sara Bluma, il cui vero nome è Sara Chichani, è una deejay di origini algerine. Da diverso tempo circolavano voci secondo cui la ragazza avrebbe avuto un flirt con l'attore turco Can Yaman e la conferma non è tardata ad arrivare. I due, infatti, hanno sfilato mano nella mano su un red carpet di Rimini.

Chi è Sara Bluma, nome d'arte di Sara Chichani: dj di musica elettronica

Il vero nome di Sara Bluma è Sara Chichani, di origine algerine. Nella vita è una deejay, conosciuta soprattutto nel panorama del clubbing europeo, da Ibiza a Berlino, passando per Parigi. Il suo primo album, intitolato Teenage Dream è stato pubblicato nel 2023. Da diverso tempo lavora in Festival e club di rilievo internazionale. Sul suo profilo Instagram – che al momento conta più di 30mila follower – sono tanti i post che raccontato i suoi progetti musicali.

Sara Bluma è la fondatrice di Boudoir, nome di un format di serate che vanno in scena in un locale molto conosciuto a Roma e in cui musica elettronica e burlesque si fondono. Stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, avrebbe incontrato l'attore durante una delle serata in cui lavorava dietro alla console.

La storia d'amore con Can Yaman

Prima che arrivasse la conferma ufficiale, Sara Bluma e Can Yaman erano stati pizzicati insieme durante una serata discoteca, nel locale Shati Beach Club di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Successivamente la dj e l'attore turco hanno sfilato mano nella mano sul red carpet dell'Italian Global Series Festival a Rimini.

La loro prima uscita pubblica è coincisa con l'ufficializzazione della loro storia, avvenuta tramite un bacio scambiato di fronte ai fotografi dell'evento. Poco dopo, sul profilo Instagram di Yaman sono apparsi due scatti che li ritraggono seduti l'uno accanto all'altra e a corredo del post un semplice cuore nero come didascalia.