video suggerito

Can Yaman e l’abbraccio intimo con una ragazza mora: la presunta nuova fiamma è la dj Sara Bluma Can Yaman è stato fotografato in discoteca mentre abbraccia con trasporto una ragazza dai capelli scuri. Un’immagine che trasmette confidenza, complicità, persino un certo abbandono: tanto è bastato ai fan per ipotizzare che l’attore turco abbia una nuova fiamma. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Can Yaman è stato fotografato in discoteca mentre abbraccia con trasporto una ragazza dai capelli scuri, ritratta lateralmente in maniera tale che il suo viso non fosse completamente esposto. Un’immagine che trasmette confidenza, complicità, persino un certo abbandono (soprattutto a giudicare dalla posa della giovane che ride mentre tiene la testa nell'incavo del collo di Yaman) : tanto è bastato ai fan per ipotizzare che l’attore turco abbia una nuova fiamma.

La donna in questione è la deejay Sara Bluma, e tra i due – almeno a giudicare dallo scatto – sembra esserci una certa intimità. Sarebbe proprio la giovane artista di origini algerine, infatti, la nuova presunta fidanzata di Yaman.

Chi è Sara Bluma

Can Yaman con Sara Bluma

Sara Bluma, nome d’arte di Sara Chichani, è una deejay e producer attiva da anni nel panorama della musica elettronica europea. È l’ideatrice di Boudoir, un format pensato per un pubblico adulto che mescola musica elettronica, burlesque e cabaret, dando vita a uno spettacolo sensuale e fuori dagli schemi.

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata (anche l'attore lo è, salvo la breve parentesi con Diletta Leotta), ha iniziato la carriera giovanissima a Ibiza, dove nel 2018 ha cominciato a esibirsi nei locali più esclusivi dell’isola. Il suo talento le è valso un contratto come resident dj al The Sanctuary Eco Retreat. Nel 2022 ha debuttato con l’album Teenage Dream e oggi è considerata una delle dj più apprezzate nel circuito europeo.

La foto è stata scattata in Campania

Lo scatto che ha infiammato i social ritrae Can Yaman e Sara Bluma insieme durante una serata trascorsa allo Shati Beach Club di Castel Volturno, in provincia di Caserta. I fan, incuriositi dall’identità della ragazza fotografata accanto all’attore, si sono riversati sull’account Instagram del locale per chiedere informazioni.

Tra lo Shati Beach Club e Bluma esiste un rapporto professionale. Il 13 marzo scorso, la deejay si era esibita proprio all’interno del locale in questione. Non è chiaro, invece, in che circostanza abbia conosciuto Yaman né di che tipo sia il rapporto che li lega.