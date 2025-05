Diletta Leotta rivede l’ex Can Yaman al compleanno di Elodie: “Incidente diplomatico sfiorato”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Il 3 maggio Elodie Canini (è questo il suo vero cognome e non Di Patrizi) ha compiuto 35 anni. Per l'occasione la cantante ha organizzato una festa a Milano con gli amici più cari, tra cui anche Diletta Leotta. Durante i festeggiamenti, però, si è rischiato un "incidente diplomatico".

"Incidente diplomatico" sfiorato alla festa di compleanno di Elodie

Elodie ha scelto di festeggiare il suo compleanno in una discoteca in zona Lambrate, a Milano. La cantante ha festeggiato con alcuni degli amici più cari ma senza il fidanzato Andrea Iannone che, fa sapere Oggi, era impegnato all'esterno per lavoro. Tra le amiche vicine alla festeggiata anche la conduttrice Diletta Leotta, che ha voluto proprio Elodie come sua damigella d'onore alle nozze con Loris Karius.

Durante la serata però, come ha fatto sapere il settimanale, si è sfiorato "l'incidente diplomatico". Prima di scatenarsi in discoteca, Elodie, Diletta Leotta e il resto del gruppo hanno cenato al ristorante Casa Giardino, dove casualmente a pochi tavoli di distanza c'era anche Can Yaman. L'attore turco ha avuto in passato una storia con la conduttrice di Dazn, che è stata a lungo chiacchierata e più volte messa in dubbio per la veridicità.

Il passato di Diletta Leotta e Can Yaman

Era gennaio 2021 quando per la prima volta si era parlato di un flirt in corso tra Diletta Leotta (all'epoca reduce dalla storia con il pugile Daniele Scardina) e Can Yaman. Le voci sono diventate più concrete con la pubblicazione dei primi scatti rubati e poi della prima foto ufficiale sui social, diffusa dall'attore turco. "È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità", aveva raccontato lui a Vanity Fair. Si vociferava che ci fosse anche una proposta di matrimonio nell'aria, poi mai arrivata. La frequentazione sarebbe durata circa 10 mesi. A Verissimo, nel settembre 2021, Leotta aveva raccontato: "È un periodo difficile, siamo lontani".