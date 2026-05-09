Diletta Leotta mamma bis: è nato Leonardo, il secondo figlio con Loris Karius

Fiocco azzurro in casa Leotta-Karius. Con un post condiviso sui social nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio 2026, Diletta Leotta ha annunciato la nascita di Leonardo, il suo secondo figlio. La conduttrice di DAZN e il portiere tedesco hanno pubblicato i primi scatti che ritraggono la famiglia riunita in ospedale, accompagnati da una dedica colma d'amore: "Benvenuto Leonardo".

Diletta Leotta di nuovo mamma, l'annuncio sui social

La notizia è arrivata a sorpresa, dopo settimane in cui la conduttrice aveva condiviso l'evoluzione della sua seconda gravidanza e il sesso del bebè. Nelle foto pubblicate su Instagram, si vede la coppia stringere il piccolo Leonardo, mentre la primogenita Aria, nata il 16 agosto 2023 (nello stesso giorno del compleanno della conduttrice), si prepara al nuovo ruolo di sorella maggiore. La scelta del nome, Leonardo, segue la linea della classicità ed era stata tenuta segreta fino al momento del parto.

Una famiglia che cresce dopo il matrimonio

La nascita di Leonardo arriva a quasi due anni dal colpo di fulmine tra la conduttrice siciliana e il calciatore, avvenuto a Parigi nell'ottobre del 2022. Da allora, la coppia ha bruciato le tappe: dopo l'arrivo della piccola Aria, i due sono convolati a nozze lo scorso 22 giugno 2024 nella splendida cornice di Vulcano, nelle isole Eolie, con una cerimonia blindatissima a cui avevano partecipato numerosi volti noti dello spettacolo e dello sport. Leotta non ha mai nascosto il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia, dichiarando in diverse interviste quanto la maternità l'avesse cambiata positivamente. Con l'arrivo di Leonardo, la conduttrice e Loris Karius consolidano dunque un legame che, nato sotto i riflettori del gossip internazionale, si è trasformato in una solida realtà familiare tra l'Italia e l'Inghilterra.