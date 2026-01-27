Gossip
Diletta Leotta svela il sesso del bebè: “È un maschio”, la rivelazione arriva dal ginecologo

Diletta Leotta svela il sesso del secondo bebè in arrivo con Loris Karius dal ginecoloco: su Instagram la rivelazione con un cuore azzurro. La piccola Aria avrà un fratellino.
A cura di Gennaro Marco Duello
Dopo l'annuncio della seconda gravidanza arrivato poco prima delle festività natalizie, Diletta Leotta torna a far parlare di sé sui social con la rivelazione che i fan aspettavano: il sesso del bebè in arrivo.

L'indizio nel cuore azzurro

La conduttrice di Dazn ha scelto Instagram per condividere il momento con i suoi follower, pubblicando un carosello che racconta le ultime settimane della sua vita. La caption è volutamente criptica – "Growing life" – ma accompagnata da un dettaglio che non lascia spazio a dubbi: un cuore azzurro. Un indizio che molti hanno immediatamente decifrato, prima ancora di scorrere tra le immagini del post.

Il momento della rivelazione dal ginecologo

Tra le foto e i video del carosello spunta la scena clou: un filmato girato direttamente nello studio della ginecologa. È in quel momento che arriva la conferma ufficiale. "Lo diciamo a tutti?" chiede la dottoressa, prima di pronunciare le parole che Diletta e Loris Karius stavano aspettando: "È un maschio!".

Una modalità intima e genuina, molto in voga sui social per la verità, di condividere un momento così privato, che la conduttrice ha scelto di regalare al suo pubblico senza filtri né costruzioni narrative artificiose.

Aria diventa sorella maggiore

La piccola Aria, nata dalla relazione con l'ex portiere del Liverpool, si prepara dunque ad assumere un nuovo ruolo: quello di sorella maggiore. "Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello, Aria diventerà una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio", aveva scritto Leotta al momento dell'annuncio della gravidanza. Ora la famiglia si allarga con l'arrivo di un maschietto, che completerà il quadro insieme a Loris Karius, con cui la conduttrice ha costruito una relazione solida lontano dai riflettori, dopo le relazioni più mediatiche del passato.

