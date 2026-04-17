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Biopsia al collo per Natalia Paragoni incinta: “Ho un linfonodo di 4 centimetri”

Natalia Paragoni ha condivisosui social un momento di preoccupazione legato alla sua salute. L’influencer, attualmente in attesa del secondo figlio con Andrea Zelletta, si è sottoposta a un prelievo di tessuto dopo la comparsa di un rigonfiamento sul collo.
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A cura di Sara Leombruno
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Natalia Paragoni, in attesa del secondo figlio da Andrea Zelletta, ha spiegato attraverso alcune storie su Instagram di essersi sottoposta a una biopsia. L’ex volto di Uomini e Donne, la cui scadenza del parto è prevista per la fine di maggio, ha deciso di fare chiarezza sulla sua assenza sui social e sul motivo di un rigonfiamento apparso sul collo circa un mese fa.

Il controllo e la biopsia

Tutto sarebbe iniziato dopo un periodo di forte influenza: "È uscito questo bozzo, una palla sul collo", ha spiegato l'influencer. Dopo un'ecografia effettuata la scorsa settimana, è emerso che si tratta di un linfonodo ingrossato delle dimensioni di circa 4 centimetri. Su consiglio medico, Paragoni ha quindi effettuato un prelievo di tessuto per analizzarne la natura. Nonostante l'agitazione iniziale, legata soprattutto alla fobia per gli aghi e alla preoccupazione per la gravidanza, l'influencer ha rassicurato i fan: "Ho chiesto il parere sia al ginecologo sia al dottore che mi ha fatto l'ecografia, mi hanno detto che non ci sono rischi per la bimba. Pensavo si dovesse tagliare, invece è stato tutto più semplice", le parole.

L'attesa dei risultati

L'intervento è avvenuto in mattinata e Natalia Paragoni non ha nascosto il forte stato d'ansia vissuto nelle ore precedenti: "Stanotte non ho dormito nulla, ero in panico totale". Ora occorrerà attendere circa dieci giorni per avere l'esito degli esami istologici e capire l'origine dell'infiammazione.

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppia storica del dating show di Maria De Filippi, hanno annunciato la seconda dolce attesa lo scorso dicembre. I due sono già genitori di Ginevra, nata nel 2023. Per il momento, l'influencer è tornata a casa e attende con cautela i risultati, cercando di mantenere la calma per il resto della gestazione, il cui termine è previsto per la fine di maggio.

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