Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis, l’annuncio della seconda gravidanza

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram il video in cui annunciano la seconda gravidanza. In queste settimane erano emerse alcune indiscrezioni circa la dolce attesa dell'influencer, ma non avevano ancora trovato conferma, che è arrivata proprio in queste ultime ore.

L'annuncio della seconda gravidanza

"Finalmente vi posso dire" scrive Natalia condividendo il video nelle sue stori su Instagram, corredato da una caption inequivocabile, che riprende il significato del termine voglia e infatti Paragoni scrive: "Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza". Ed eccola, alla fine della scenetta girata con la collaborazione del suo Andrea, in cui giocano sui desideri, discontinui, della futura mamma, che poi si alza di scatto dal divano dicendo: "Non ho più voglia di niente"e mostrando il suo ventre rotondo. La famiglia Paragoni-Zelletta si allarga, a distanza di due anni dalla nascita di Ginevra, arrivata a luglio 2023.

La storia d'amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono ormai una coppia da sei anni. I due si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne nel 2019 e da quel momento la loro storia è stata piuttosto lineare, anche durante la partecipazione del dj al Grande Fratello Vip. La lontananza, in realtà, ha rafforzato il loro legame, tanto che entrambi hanno manifestato il desiderio di avere un figlio. A distanza di tre anni da queste dichiarazioni, rilasciate a Verissimo, i due hanno davvero messo su famiglia, non senza qualche difficoltà, raccontata anche dall'influencer. Di matrimonio si parla spesso, anche se al momento non sembra essere nei piani della coppia, ma non è da escludere che l'arrivo del secondo bebè non invogli i due a compiere il grande passo.