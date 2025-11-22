Giulia Valentina è incinta, aspetta il secondo figlio con il fidanzato Filippo Bonini

Giulia Valentina è incinta. La famosa influencer, ex fidanzata di Fedez, ha annunciato con un video pubblicato su Instagram la gravidanza. La notizia la rende pubblica esattamente un anno dopo la nascita del primo figlio con Filippo Bonini, compagno di lunga data che ha sempre tenuto nascosto al mondo dei social.

Vestita con gli stessi abiti premaman indossati un anno fa, ha scherzato con i followers ripetendo lo stesso ‘format' che scelse per annunciare la prima gravidanza: "Volevo parlarvi di una cosa. Stavo pensando a come dirlo. Mi sono segnata un po' di idee, mi sono detta Giulia, non ti è venuto in mente la prima volta, non ti verrà in mente la seconda, non troverai il modo di dirlo quindi ho detto "mi vesto allo stesso modo e mi alzo in piedi". Si è così alzata in piedi dalla sedia per fare in modo che la pancia fosse in primo piano. "Potresti pensare che sia un déjà vu… ma no, è il baby numero 2" ha poi aggiunto nella didascalia. Il cuore che accompagna la frase è bianco, non è noto quindi il sesso del secondo figlio, che porta ora in grembo.

Nonostante vanti quasi 1 milione di followers su Instagram, l'influencer riesce a mantenere privatissima la sua sfera privata. A distanza di un anno dalla nascita di suo figlio, non è noto il suo nome. Il papà dei suoi figli è Filippo Bonini, nome sconosciuto al mondo dei social e di cui non si hanno informazioni. Si sa che sono fidanzati da circa 8 anni, se non di più, e che lei lo ha spesso descritto come "il padre dei miei figli". Il 25 novembre 2024, in occasione della nascita del loro primo figlio, Giulia Valentina condivise il primo post in cui comparivano alcune foto insieme al compagno mentre, di spalle e con il porta enfant in mano, usciva insieme a lei dalla clinica in cui aveva partorito, o mentre la bacia sulla guancia dopo il parto.