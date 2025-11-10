Fabio Fulco papà bis, è nato il secondo figlio con Veronica Papa: “Il nostro principe, amore immenso”

Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori per la seconda volta. Il secondogenito della coppia è nato lunedì 10 novembre. A dare l'annuncio è stato l'attore. Sul suo profilo Instagram ha condiviso il lieto evento, ma per il momento ha preferito non indicare il nome completo del bebè. Ha svelato solo le iniziali.

Fabio Fulco papà bis, Veronica Papa ha avuto un maschietto. L'attore ha annunciato su Instagram che il bebè è nato alle ore 05:46 del mattino: "Il nostro principe". Quindi ha fatto sapere che la famiglia è al settimo cielo per il nuovo arrivato. Anche la sorellina Agnes, è felice di avere accanto un nuovo compagno di vita: "Papà, Mamma e Agnes sono pazzi di gioia". Poi, una serie di hashtag: "Gioia infinita, ora siamo completi. Amore immenso, grazie Signore mio". Fabio Fulco non ha rivelato il nome del bebè. Ha preferito indicare solo le iniziali: "Benvenuto al mondo G. P.". Lo scorso luglio, la coppia aveva annunciato che presto la famiglia si sarebbe allargata. Avevano descritto l'arrivo del secondogenito come quello di un angelo che avrebbe contribuito a scrivere un nuovo capitolo della loro fiaba d'amore.

Fabio Fulco e Veronica Papa sono già genitori di Agnes. I due hanno avuto la prima figlia, Agnes, nel 2021 e si sono sposati nel 2023. L'attore ha parlato spesso di come abbia riscoperto l'amore solo a 50 anni. Era reduce da una lunga relazione con Cristina Chiabotto finita in modo burrascoso e faceva fatica a lasciarsi andare di nuovo ai sentimenti. Poi, ha conosciuto Veronica Papa che gli ha fatto comprendere che si può tornare ad amare. Così, l'attore ha potuto costruire la famiglia che da sempre sognava. E dopo il matrimonio, insieme alla sua compagna, ha deciso di dare un fratellino alla piccola Agnes. A 55 anni è diventato papà bis: "Ora siamo completi".