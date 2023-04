Fabio Fulco sposa Veronica: “Solo a 50 anni ho scoperto l’amore, adesso sogno una grande famiglia” “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere”, racconta l’attore in fibrillazione per le nozze in arrivo con Veronica Papa. “Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Fabio Fulco e Veronica Papa, è quasi tutto pronto per le nozze. L’attore sposerà la compagna il prossimo luglio e non potrebbe essere più felice. Dopo un legame sentimentale importante con Cristina Chiabotto e una delusione da superare, l’attore si è rimesso in gioco e ha riscoperto l’amore. Insieme a Veronica, nel 2021 ha avuto la piccola Agnes: “Sono il papà, compagno, nonché futuro marito più felice del mondo”, racconta al settimanale Chi. “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice”.

Il matrimonio di Fabio Fulco e Veronica Papa

“Fosse dipeso da me, mi sarei sposato il giorno dopo la nascita di Agnes, in una piccola chiesetta”, ammette l’attore alla rivista, mentre è in fibrillazione per i preparativi delle nozze. “Il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale… Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato”, spiega. Sarà una cerimonia romantica, ma più che sulla festa i futuri sposi vogliono focalizzarsi sulla funzione in chiesa: “Per me ciò che conta è la funzione religiosa, che sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nunziali. Potrei davvero svenire”.

(Foto Chi)

L’amore per Veronica Papa dopo Cristina Chiabotto

Fabio Fulco sogna in grande per la sua famiglia e non ha intenzione di smettere con il vizio della felicità: “Occuparci di nostra figlia non sminuisce il nostro rapporto, anzi, dopo le nozze vogliamo allargare la famiglia”, racconta a proposito del suo rapporto con Veronica, nato in una fase già matura della sua vita. “Solo vicino ai 50 anni ho scoperto l’amore. All’inizio avevo un po’ di timore, poi l’amore ha spazzato via ogni timore”. Alle spalle, l’attore aveva la forte delusione per l’amore finito con Cristina Chiabotto. Fu l’ex Miss Italia a lasciare l’attore, per poi sposare l’imprenditore Marco Roscio nel 2019. Una ferita che Fulco non ha mai dimenticato: “Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé, ma per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto per il modo in cui questo è accaduto”, raccontava nel 2020 sulle pagine di Intimità.