L’attore Fabio Fulco sposerà Veronica Papa: “Un sogno che si realizza” Fabio Fulco e Veronica Papa presto si sposeranno: l’annuncio delle future nozze è arrivato su Instagram, dopo la proposta di matrimonio avvenuta ad Amalfi. “L’ho sognato tante volte, ha detto sì” ha scritto l’attore.

A cura di Gaia Martino

La storia d'amore è nata nel 2019 e a distanza di tre anni hanno deciso di giurarsi amore eterno: l'attore italiano Fabio Fulco con un post su Instagram ha comunicato ai suoi fan che la sua Veronica Papa ha risposto con un Si alla proposta di matrimonio arrivata con la bellissima Amalfi come cornice: "Un sogno che si realizza" per il napoletano che in passato è stato legato sentimentalmente a Cristina Chiabotto. Dopo la delusione d'amore, ha conosciuto la modella abruzzese che gli ha regalato la gioia di diventare padre: l'anno scorso, nel giugno 2021, sono diventati genitori di Agnes, ora sono pronti a diventare marito e moglie.

L'annuncio di Fabio Fulco

Fabio Fulco con un post su Instagram ha annunciato che presto sposerà la sua fidanzata dal 2019, Veronica Papa: era il suo sogno da tempo quello di convolare a nozze ed è stato finalmente realizzato. Lo scatto pubblicato li ritrae vicini con Amalfi come cornice. In primo piano l'anello al dito della modella, poi la descrizione:

Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l'ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIIII.

La storia tra Fabio Fulco e Veronica Papa

Hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e nonostante i 24 anni di differenza hanno dato vita ad una delle storie d'amore più belle e affiatate del gossip italiano. Fabio Fulco ha conosciuto Veronica Papa, modella e imprenditrice nel settore dell'abbigliamento, grazie ad amici in comune per una questione di lavoro, dopo la difficile separazione da Cristina Chiabotto giunta dopo 12 anni di storia.

Nel giugno 2021 sono diventati genitori di una bambina, Agnes, ed è stata una gioia immensa per entrambi: "Oggi è il giorno più bello della mia vita" commentò l'attore su Instagram per annunciare la nascita. La coppia vive a Napoli: "Dopo tanti anni a Roma torno a vivere nella mia città, nel quartiere Posillipo. Voglio che mia figlia cresca dove sono le miei radici. Mia figlia si chiamerà come una santa alla quale Veronica e io siamo devoti" raccontò.