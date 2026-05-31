Ester Exposito balla con Bad Bunny sotto gli occhi di Mbappé: nel video virale anche Chiara Ferragni

Un video che ritrae Ester Exposito ballare con complicità insieme a Bad Bunny ha alimentato le voci di un possibile flirt. Un’ipotesi tuttavia smentita dai fatti: tra i 60mila spettatori nel parterre era infatti presente anche il calciatore del Real Madrid Kylian Mbappé, attuale fidanzato dell’attrice, insieme ad altri vip come Chiara Ferragni e Ana de Armas.

Il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid si è trasformato in uno dei raduni vip più esclusivi dell'anno. A far discutere è stato un video che ritrae Ester Exposito ballare con complicità insieme al cantante portoricano. Le immagini hanno alimentato le voci di un possibile flirt, un'ipotesi tuttavia smentita dai fatti: tra i 60.000 spettatori nel parterre era infatti presente anche il calciatore del Real Madrid Kylian Mbappé, attuale fidanzato dell'attrice, insieme a star del calibro di Chiara Ferragni e Ana de Armas.

Il video virale di Bad Bunny e Ester Exposito

La prima delle dieci date storiche di Bad Bunny a Madrid ha inaugurato il ritorno del cantante sui palchi europei dopo anni di assenza. L'evento è diventato il palcoscenico di un'inaspettata sfilata di celebrità del cinema, della moda e dello sport mondiale. Proprio sul tetto di questa scenografia si è consumato l'episodio più virale della notte. L'attrice spagnola Ester Expósito è salita sul palco scatenandosi al ritmo della musica e mostrando una forte complicità con il cantante.

Il video della performance ha fatto rapidamente il giro dei social, spingendo molti utenti a ipotizzare un retroscena romantico tra i due. Si è trattato, in realtà, di un semplice momento di spettacolo: a osservare la scena con attenzione dalle prime file c'era infatti il calciatore Kylian Mbappé, stella del Real Madrid e fidanzato di Exposito, la cui presenza ha spento sul nascere ogni speculazione.

Da Chiara Ferragni a Marta Ortega: la parata di vip nel privé

Oltre al ballo ravvicinato tra l'attrice e la popstar, il concerto ha attirato l'attenzione dei media per la caratura degli ospiti presenti nel club privato dell'evento. Era presente infatti anche Chiara Ferragni, immortalata in look da sera mentre si godeva la serata. Al suo fianco, nel parterre esclusivo, hanno trovato spazio l'attrice hollywoodiana Ana de Armas e la presidente di Inditex Marta Ortega. La serata ha visto la partecipazione di gran parte del cinema spagnolo, con volti noti come Blanca Suárez, Álvaro Morte, Jaime Lorente e Paz Vega. Sul fronte musicale, lo show ha registrato anche il cameo a sorpresa di Myke Towers, salito sul palco per eseguire a due voci il brano Adivino.