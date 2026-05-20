Il legame tra Emma Marrone e Belén resta stretto anche senza De Martino: “Sei sempre più bella”

A fare da collante tra loro era stato l’ex compagno in comune Stefano de martino ma adesso che il conduttore di Sanremo è uscito dalla vita sentimentale di entrambe, Emma Marrone e Belén Rodriguez restano vicine e si scambiano complimenti sui social.

A fare da collante tra Emma Marrone e Belén Rodriguez era stato Stefano De Martino. Ex compagno di entrambe, il futuro conduttore del Festival di Sanremo 2027 aveva fatto in modo di avvicinare la sua ex fidanzata storica alla ex moglie in un periodo in cui il matrimonio non era ancora naufragato. All’epoca, Emma e Belén erano apparse insieme sui social, addirittura a pranzo insieme, e con loro c’era Stefano che sembrava essere l’unico punto in comune nelle vite di entrambe. Un rapporto nato qualche tempo prima e diventato di dominio pubblico all’epoca in cui la cantante aveva accettato l’invito a Le Iene, programma di Italia1 di cui, allora, Rodriguez era conduttrice. Da quel momento, avevano compreso di trovarsi reciprocamente simpatiche e deciso di avvicinarsi nonostante quell’inizio di conoscenza "traumatico" del 2012, quando Emma aveva visto naufragare la relazione con Stefano proprio a causa del colpo di fulmine tra l’ex ballerino e Belén, consumatosi dietro le quinte del talent show Amici di Maria De Filippi.

Quel periodo è ormai alle spalle e oggi, entrambe adulte, la cantante e la conduttrice hanno sviluppato un legame che prescinde da quegli inizi. A dimostrare che la simpatia tra loro non si è mai spenta è il recente scambio avvenuto su Instagram. Emma ha postato una foto in cui compare in primo piano e Rodriguez è stata tra le prime a commentare quanto quell’immagine le rendesse giustizia. "Sei sempre più bella. E hai anticipato le lentiggini anni fa", ha scritto la showgirl, con un complimento carico di affetto a cui Emma ha risposto: "Tu sei bellissima". Uno scambio che ha conquistato centinaia di like e che dimostra quanto al pubblico piaccia vedere vicine due donne che hanno saputo trovare il modo di costruire un rapporto che, all’inizio, sembrava destinato a non svilupparsi mai.