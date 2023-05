La foto di Emma Marrone e Belén Rodriguez che spegne la rivalità per Stefano De Martino La foto che non ti aspetti arriva dal profilo Instagram di Emma Marrone che posa abbracciata a Belén Rodriguez a più di 10 anni dal clamoroso tradimento di Stefano De Martino. Ogni rivalità si è spenta e le due, più adulte e consapevoli, dimostrano di avere superato gli screzi del passato.

A cura di Stefania Rocco

Una foto che non ti aspetti arriva dal profilo Instagram di Emma Marrone: la cantante, c he sarà ospite dell’ultima puntata de Le Iene, posa insieme alla conduttrice Belén Rodriguez. Non si tratta di un lancio qualsiasi ma di uno scatto che, per chi l’a vissuto, chiude un ciclo. Se ne sono accorti i follower che le hanno ribattezzate le “Hayley e Selena italiane”. Ma Justin Bieber, in questo caso, è Stefano De Martino, per anni oggetto del contendere tra le due. Emma ha scelto di posare con Belén – in una foto nella quale le due addirittura si abbracciano – per lanciare la partecipazione di questa sera a Le Iene. “Ti sblocco un ricordo”, scrive. Proprio lei che di quel triangolo indesiderato ha fatto parte, involontariamente (?), per anni.

Belén, Stefano e Emma: una storia cominciata più di 10 anni fa

Era il 2012 quando Stefano De Martino, all’epoca ancora solo giovanissimo ballerino di Amici, riuscì a far breccia nel cuore della showgirl più desiderata d’Italia, “strappandola” al fidanzato storico Fabrizio Corona. L’ultimo polo di questo quadrilatero del gossip era rappresentato proprio da Emma, fidanzata di Stefano che subì la nascita della bruciante passione tra i due. Ma non lo fece in silenzio: quella passione sbocciò dietro le quinte di Amici e proprio dal palco del talent show condotto da Maria De Filippi, Emma dedicò a Stefano e Belén una indimenticabile versione di “Bella senz’anima”. Ne è passata di acqua sotto i ponti: Belén e Stefano si sono sposati, hanno avuto un bambino, si sono separati due volte e altrettante volte sono tornati insieme. Adesso la foto chiude il cerchio: Emma e la “super Belén” (come lei stessa la definisce nel post) si abbracciano, ogni rivalità è stata superata.

Stefano De Martino: “Meglio come ex, Emma ci ha guadagnato”

Con il tempo, anche Stefano è stato perdonato. “Sono meglio come ex che come compagno perché starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”, ha dichiarato recentemente quello che oggi è diventato uno dei conduttori di punta della Rai. In più di un’occasione, Emma e Stefano hanno dimostrato di essersi riavvicinati. E la foto con Belén punta proprio in quella direzione.