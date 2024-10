video suggerito

Ad Affari Tuoi Nicola: “Una concorrente stava per farmi divorziare”, la reazione di Stefano De Martino Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 18 ottobre gioca Nicola insieme a sua moglie Sharon. Il concorrente racconta a Stefano De Martino un retroscena esilarante con una delle pacchiste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

158 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, venerdì 18 ottobre, il concorrente del Friuli Venezia Giulia Nicola. Dopo 21 puntate gioca con il pacco numero 20 insieme a sua moglie Sharon con cui sta insieme da cinque anni. Nel corso della puntata Nicola rivela al conduttore un retroscena esilarante con una delle pacchiste. Nelle battute finali la coppia, che ha due figli, sceglie di cambiare il proprio pacco, una mossa vincente che li fa tornare a casa con 30mila euro.

La partita di Nicola e Sharon: "La nostra casa distrutta da una grandinata"

Dopo i primi tiri, Sharon sceglie di aprire il pacco della Sicilia, della concorrente Alessia. Immediatamente interviene Nicola, che racconta: "Lei è stata quasi una causa di divorzio. Ieri stavamo andando a cena e io ero nel gruppo delle ragazze. Alessia mi viene incontro e mi dice ‘divertiti stasera perché domani arriva tua moglie'. Mia moglie, però, era di fianco a me". Stefano De Martino, dopo il racconto, rimprovera bonariamente la pacchista: "Queste battute non si fanno!".

Dopo un inizio promettente la partita inizia a prendere una piega negativa, con i 75mila e i 200mila euro che vanno via. Il Dottore, dopo aver ripreso il conduttore per aver perso tempo cantando una canzone di Gigi D'Alessio, propone ai concorrenti un cambio. I due rifiutano e poco dopo perdono 300mila euro.

Il Dottore offre 2omila euro, ma i concorrenti rifiutano. Stefano De Martino racconta: "Questa coppia aveva comprato casa ma il 24 luglio del 2023, dopo solo un mese dall'acquisto, una grandinata ha fatto dei danni importanti. Sono qui anche per sanare quel danno". Nicola aggiunge: "Chicchi da 19 centimetri, abbiamo dovuto ricostruire parte della casa mentre avevamo un matrimonio da preparare". I due perdono 100mila euro, 5omila, 15mila euro e 20mila euro.

Il finale di Nicola e Sharon, Stefano De Martino: "Oggi non ci hanno fatto ballare"

"Oggi non ci hanno fatto ballare" commenta tristemente Stefano De Martino quando in gioco rimangono 75euro e 30mila euro. Il Dottore offre il cambio e Nicola accetta, optando per il pacco 8, numero suggerito da loro figlio. Una scelta vincente che li fa tornare a casa con 30mila euro.