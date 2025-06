video suggerito

Alessio O Track ad Affari Tuoi accetta l'offerta del dottore: "Vedere sorridere mia nonna mi riempie di gioia" Partita con lieto fine per Alessio detto O Track della Regione Lombardia. Il pacchista, accompagnato dalla nonna, ha accettato l'offerta del dottore da 20mila euro: il suo pacco conteneva la stessa cifra.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi stasera Alessio, soprannominato o Track da Stefano De Martino, della Regione Lombardia. "Vengo da Cusano Milanino, ho 33 anni, convivo con Giorgia, che amo alla follia. Abbiamo una bimba di 2 anni, lavoro da 7 anni all'Ospedale come tecnico impiantista nella centrale gestione emergenze" ha raccontato il pacchista prima di presentare la nonna Maria Michela detta Lucia, che lo ha accompagnato per la partita.

La partita di Alessio ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri, Alessio ha eliminato dal tabellone 1 euro, 30mila euro, 50mila euro, 5mila euro, 5 euro e Gennarino. "Amo Napoli, sentivo sempre le canzoni neomelodiche. Mio padre è nato a Salerno" ha raccontato prima di ricevere la prima offerta dal dottore dal valore di 40mila euro. "Sono tanti, però andiamo avanti", il commento prima di tritare l'assegno. Subito dopo ha aperto i pacchi con il Franciacorta, il pacco speciale dedicato alla Regione, 100mila euro e 300mila euro. "Ho una passione per le moto la condividevo con mio fratello e mio zio Michele. Purtroppo la stessa passione che ci univa ci ha separato per sempre. Organizzavamo sempre weekend in Trentino Alto Adige, se sono qua è grazie a mio zio" ha raccontato Alessio

Il dottore, subito dopo, gli ha offerto cambio, accettato. Ha scambiato il suo pacco numero 20 con il 15: nel suo c'erano 10mila euro. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 200 euro e 0 euro: il dottore gli ha offerto 20mila euro. Alessio ha deciso di tritare l'assegno e proseguire la partita.

Eliminati 500 euro, il dottore gli ha proposto il cambio e lui ha rifiutato. Poi ha eliminato dal tabellone 200mila euro e il dottore gli ha offerto tre tiri o 10mila euro. "Volevo rendere partecipe di questo sogno mia nonna, vederti sorridere mi riempie di gioia. Sono un papà, non voglio tornare a casa senza nulla. Anche 10mila euro sono soldi. La fortuna non è mai stata dalla mia parte, sono fortunato sull'amore" ha dichiarato Alessio prima che la nonna lo convincesse a tritare l'assegno e proseguire la partita.

Il finale di Alessio che torna a casa con 20mila euro

Con i tre tiri a disposizione ha pescato i pacchi da 15mila euro, 50 euro e 100 euro: il dottore, allora, gli ha offerto 20mila euro. "Il 2 ho fatto l'incidente in moto, quel numero mi perseguita ovunque. Esperienza bellissima, ringrazio tutti e il dottore, io accetto" ha dichiarato il pacchista che ha deciso di tornare a casa con 20mila euro, nonostante la nonna gli avesse detto di continuare. Nel suo pacco c'erano 20mila euro.