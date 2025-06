video suggerito

Affari tuoi, l'edicolante Federica accetta l'offerta: "Sai quanti giornali devo vendere per guadagnare questi soldi" Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 23 giugno, la partita di Federica dal Friuli Venezia Giulia. Ha portato con sé il padre che più volte ha cercato di convincerla ad accettare l'offerta del Dottore. La concorrente, alla fine, ha ceduto. Ma nel suo pacco c'erano 200mila euro.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 23 giugno ha giocato Federica dalla regione Friuli Venezia Giulia. Ha pescato il pacco numero 5. Si è fatta accompagnare dal padre Stefano. La partita sembrava essere iniziata nel migliore dei modi, con tanti pacchi blu usciti di scena. Poi, però, pian piano sul piatto sono rimasti solo 10mila euro e poi il pacco da 200mila euro. Il padre della pacchista continuava a insistere perché la figlia accettasse le offerte del dottore Pasquale Romano per non tornare a casa a mani vuote. Federica, davanti all'offerta di 75mila euro, ha accettato. Nel suo pacco c'erano i 200mila euro.

Chi è Federica, la storia della concorrente del Friuli Venezia Giulia e del padre Stefano

Federica è la concorrente della regione Friuli Venezia Giulia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda lunedì 23 giugno. È originaria di Lignano Riviera. Ha raccontato cosa fa nella vita: "Ho un'edicola. Mi diverto tantissimo, mi piace il mio lavoro". Ha deciso di partecipare con il padre Stefano che oggi è pensionato: "Mia figlia era da nove e mezzo, da quando ha avuto un figlio è da dieci". Federica è madre di Nicolò.

Affari tuoi, la partita di Federica: quanto ha vinto nella puntata del 23 giugno

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Federica contenevano 1 euro, 50 euro, Montasio, 300mila euro, 100 euro e 5mila euro. Il Dottore ha offerto 33mila euro. La pacchista ha ammesso: "Sono tantissimi", ma ha deciso di rifiutare. Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 5 euro, 75mila euro e 500 euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nei tre pacchi pescati successivamente c'erano 0 euro, 100mila euro e 15mila euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro. Federica ha deciso di continuare a giocare. Ha aperto il pacco da 20mila euro. Ha chiamato poi, il pacco numero 10, che ha definito un numero "potentissimo" per lei. Stefano De Martino ha indagato: "Poi tu mi devi spiegare perché continui a chiamare i numeri potentissimi". La concorrente ha dato una spiegazione abbastanza contorta:

Devo capire se il mio compagno vuole più bene a me o alla birra. Il 10 è il suo compleanno. Se ci fosse un blu, gli offrirei molte più birre.

Nel pacco numero 10 c'erano 50mila euro. Secondo Stefano De Martino ha fatto un ragionamento complicato, poi però ha chiesto al Dottore: "Dottore mi dica la verità, ma lei vuole più bene a me o alla birra?". Pasquale Romano ha assicurato di volere più bene al conduttore. Ha offerto il cambio alla pacchista che lo ha rifiutato. Federica ha aperto il pacco da 30mila euro. Il dottore le ha offerto 22mila euro. La concorrente ha spiegato: "Sono tanti ma non mi stravolgerebbero la vita". Quindi ha deciso di andare avanti. Ultimi due pacchi rossi rimasti 10mila euro e 200mila euro. Nel pacco chiamato subito dopo c'erano 200 euro. Il Dottore ha offerto 33mila euro per un solo tiro, Federica ha commentato: "Ci sono ancora i 200mila euro che capitano una volta nella vita. Papà non è d'accordo. Ma io mi sto divertendo. Sono felice, un tiro lo voglio fare". E ha aperto il pacco con Gennarino. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Stefano De Martino ha ironizzato: "Papà è già in macchina". Il padre, sottovoce, ha cercato di convincerla ad accettare e lei ha sussurrato: "Ti prego papà, la partita è nelle mie mani". Poi ha ragionato con il conduttore:

Ho pescato un numero, il 5, che non associo a nulla. 40mila sono tantissimi. Se per sfortuna escono i 200mila è finita. Gioco io, amo il rischio e so che 200mila potrebbero aiutarmi un po' di più. Mi fa male il cuore, perché ho visto tantissimi sacrifici a casa, però sono tanti su quel tabellone. Rifiuto l'offerta.

Subito dopo ha pescato il pacco da 10mila euro. Il Dottore ha offerto 75mila euro. Ovviamente il padre scalpitava per accettare. Federica ha lasciato andare la tensione:

Ora posso anche piangere perché mi sono divertita tantissimo. Se avessi accettato un cambio dall'inizio lo avrei cambiato con il 2 che è il compleanno di mia cugina, che è una sorella inseparabile per me. Voglio credere che i 200mila euro siano nel 2. Sai quanti giornali devo vendere per avere 75mila euro! Io accetto.

Nel suo pacco c'erano 200mila euro.