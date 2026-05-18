Ad Affari Tuoi, Linda accetta 20mila euro: “È una cifra dignitosa”, il suo pacco conteneva più del doppio

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Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 18 maggio, la partita di Linda dalla Puglia con il pacco numero 12. È sposata, ha una figlia di nome Beatrice e stasera gioca con suo padre Oronzo, che ha lavorato alle Nazioni Unite ed è da poco in pensione. Al tiro finale non rischia e accetta l'offerta, ma la scelta si rivela sbagliata.

La partita di Linda insieme al padre Oronzo

La partita di Linda insieme a suo padre comincia male, perché il primo tiro individua ben 100mila euro. Dopo si riprende con quello da 0 euro e in studio si balla sulle note di La testa gira. Nell'8 della Campania ci sono 10mila euro e il jackpot di Gennarino, che valeva 4mila euro, viene accantonato anche stasera. I tre tiri successivi sono catastrofici: trovano 200mila, il pacco nero da 20mila e 75mila euro. La prima chiamata del Dottore arriva puntuale e offre 15mila euro, ma la pugliese rifiuta. La partita prosegue nel peggiore dei modi quando il premio massimo viene fatto fuori: da quel momento, però, il gioco può solo mettersi meglio.

Linda accetta il cambio e lascia il 12 per il 13: scopre che nel suo pacco originario c'erano 20mila euro. Nonostante la delusione, le speranze della donna non si affievoliscono neppure quando resta con un solo pacco rosso: quello da 50mila euro. Il Dottore offre 5mila euro ma lei dice ancora no.

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Il finale di partita di Linda che accetta l'offerta

Alle battute finali, Linda arriva con 1 euro e 10 euro da una parte e con 50mila dall'altra. Il Dottore offre il cambio ma padre e figlia rifiutano ancora una volta, nonostante il dubbio dovuto a un numero presente tra i pacchi che ricordava ad Oronzo il suo collega Giovanni scomparso, con cui aveva condiviso molte missioni di pace. Via 1 euro, il Dottore sceglie di complicare le sorti della concorrente e offre 20mila euro: la pugliese accetta. Nel suo pacco numero 13 c'erano 50mila euro.