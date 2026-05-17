Affari Tuoi, Alice a un passo dalla gloria ma la sua partita si trasforma in disastro: “È solo un gioco”

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Alice dal Veneto è protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 17 maggio. Una partita iniziata col passo giusto, proseguita alla stessa maniera, fino alla fine, su un filo a metà strada tra il disastro e il trionfo. Il primo pacco da 20 euro, mentre il secondo pacco porta via i 200 euro. Il terzo invece va a toccare la colonna rossa, ma portando via solo i 10mila euro. Al quarto pacco chiamato, c'è il pacco nero, che contiene soli 50 euro. Per l'ultimo tiro della serie via il pacco da 1 euro. Una sestina molto positiva per la concorrente veneta. 35mila euro la prima offerta del dottore, rifiutata da Alice.

La partita di Alice

Alla ripartenza pescato il pacco ballerina, con l'esibizione domenicale classica di Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Se ne va poi la prima cifra importante da 100mila euro e a seguire se ne va anche l'invenzione dello stesso Ballerina, il vinocolo. La partita resta in equilibrio. Arriva la proposta di cambio e Alice accetta, lasciando il suo pacco 15 per l'11. Va subito ad aprire il pacco lasciato e dentro ci sono 30mila euro.

Ma la strada della partita di Alice continua a essere dritta, con la chiamata successiva se ne vanno anche i 10 euro. Con i 100 euro del pacco successivo la colonna dei pacchi blu si riduce ancora. A questo punto arriva una nuova offerta del dottore, che conferma i 35mila euro e la concorrente conferma il suo no, andando avanti. Nuovo tiro, ancora positivo, con i 15mila euro che se ne vanno. Arriva la proposta di cambio, rifiutata.

Il cambio fatidico

La partita resta in equilibrio con la chiamata da 20mila euro. Restano tre blu e tre rossi molto sostanziosi, con 50mila, 200mila e 300mila euro. L'offerta del dottore aumenta a 40mila euro. Rifiutati. La concorrente riparte dalla chiamata dei 50mila euro, che tiene in vita il sogno dei due pacchi rossi più alti. Cambio proposto dal dottore, rifiutato. Alla chiamata successiva se ne vanno però i 200mila euro. Restano tre pacchi blu e uno rosso, il più alto di tutti. Arriva una nuova offerta del dottore, da 15mila euro. A questo punto Alice non può fare altro che andare avanti, rifiutando. A questo punto la partita corre su un filo. Alla chiamata successiva se ne va il pacco da 0 euro. restano in ballo 50 euro, Gennarino e 300 mila euro. Arriva una proposta di cambio del dottore, che Alice accetta e va subito ad aprire il pacco lasciato: dentro c'è Gennarino.

La delusione di Alice

La partita resta viva e ora c'è solo la scelta tra 50 euro e 300mila euro. "Sono nata con il 9", spiega lei motivando il cambio che fino ad ora si è rivelato propizio. L'ultima offerta del dottore è da 75mila euro. Purtroppo per lei, la partita si chiude nel peggiore dei modi, perché nel suo pacco ci sono 50 euro. Lei prova a prenderla sportivamente: "È solo un gioco".