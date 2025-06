video suggerito

Affari Tuoi, Martina cede all'offerta del Dottore: "Ho sempre lavorato e studiato, so cos'è il sacrificio" Nella puntata di Affari Tuoi in onda domenica 22 giugno gioca Martina. La concorrente, a un tiro dalla fine, accetta l'ultima offerta del Dottore.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda domenica 22 giugno gioca Martina dal Piemonte con il pacco numero 5. Ad accompagnarla nella partita c'è il suo fidanzato Maurizio. La concorrente, a un tiro dalla fine, decide di accettare l'ultima del Dottore.

La partita di Martina e Maurizio

"So che tu hai degli amuleti" dice Stefano De Martino a Martino. Così, la concorrente mostra una chiave, bomboniera della sua laurea, e un corno napoletano. I primi sei tiri della partita si aprono con un pacco blu da 500 euro. A seguire, via 100 e 75mila euro. "La prima tripletta è andata, non abbiamo intaccato il podio" commenta il conduttore. Poco dopo, però, via 200mila euro. La tristezza per l'addio ai 30mila euro viene spazzata via dal consueto balletto dei pacchisti all'apertura dello zero. La prima offerta è da 30mila euro. "Sono tanti. Lavoro da quando ho 18 anni. Ho sempre lavorato e studiato, mi sono sempre mantenuta gli studi. So cosa significa sacrificio, ma sono all'inizio" le parole di Martina, che trita l'assegno. I tiri successivi eliminano dal tabellone 20mila e 300mila euro. L'ultimo tiro prima della seconda telefonata del Dottore è positivo: via solo 1 euro. Martina accetta il cambio e cede quello pescato dalla ruota per il numero 11 della Campania. Festa in studio quando la concorrente trova prima la specialità della serata, i marron glaces, poi la mascotte della trasmissione: Gennarino. Dopo l'apertura del pacco da 10 euro, Pasquale Romano offre 15mila euro, che vengono rifiutati. Quando Maurizio e Martina salutano i 50mila euro, il Dottore offre di nuovo il cambio, ma viene rifiutato. Addio ai 15mila euro e no all'offerta da 10mila euro. La concorrente scopre che nel 5 che aveva preso dalla ruota c'erano solo 5mila euro.

Il finale di Martina e Maurizio

Nelle battute finali della partita, tre pacchi blu da 5, 50 e 200 euro e due rossi da 100mila e 10mila euro. Quest'ultima cifra viene presto meno. Il Dottore offre per l'ennesima volta il cambio e questa volta Martina accetta, prendendo il numero 4. La mossa si rivela giusta: nel suo pacco c'erano solo 200 euro. L'ultima offerta del Dottore è di 18mila euro e questa volta Martina accetta. La scelta si rivela vincente, se avesse continuato la partita sarebbe tornata a mani vuote. "Un gol al novantesimo" conclude il conduttore.