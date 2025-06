video suggerito

Affari Tuoi, Andrea segue il consiglio di suo padre e accetta l’offerta da 30mila euro: “Non volevo deluderlo” Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 25 giugno la partita di Andrea Nadalini dall’Emilia Romagna, che gioca insieme al papà Renzo. Dopo aver accettato il cambio su suggerimento di Lupo, segue il consiglio del padre e accetta 30mila euro: quanto aveva nel suo pacco. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella partita di Affari Tuoi del 25 giugno, la partita di Andrea Nadalini dall'Emilia Romagna, precisamente da Bologna. Lavora per un'azienda che si occupa di parafulmini, gioca insieme al papà Renzo con il pacco numero 13. La specialità della serata è lo squacquerone.

La partita di Andrea ad Affari Tuoi insieme al papà Renzo

Il primo tiro di Andrea va sul 16 della Calabria, che contiene 300mila euro e la partita parte malissimo. Dal tutto al niente: il secondo tiro è quello da 0 euro e parte Anema e core di Serena Brancale. Il pacco 9 del Presidente contiene 75mila euro e i tre tiri successivi sono, rispettivamente, 5 euro, 30mila e 50. Il Dottore chiama puntuale e offre 22mila euro, ma Andrea rifiuta. Nel pacco del Lazio ci sono 100 euro, ma le cose si complicano nuovamente subito dopo quando trova i 200mila, seguiti dai 15mila. Il Dottore ora offre il cambio e lui accetta: scambia il 13 con il 12. Chiama subito il suo pacco originale e ci trova 20 euro.

Il pacco 6 delle Marche c'è lo squacquerone ci sono 20mila euro e i rossi diminuiscono sempre di più, il Dottore gli propone ancora 22mila euro per un tiro ma lui, di nuovo, dice no. Nel pacco del Friuli Venezia Giulia ci sono solo 10 euro e ora gli restano solo tre blu. Il Dottore gli offre ancora il cambio e lui chiede il parere di Lupo: "Cambiare ancora potrebbe essere vantaggioso", gli dice lui, e lo sta a sentire.

Il finale di partita di Andrea che accetta l'offerta da 30mila euro

Ora Andrea ha il pacco 20 e chiama il 7 dell'Abruzzo, che contiene 50mila euro. Si torna a parlare di offerte col Dottore che per un tiro offre ancora 22mila euro, ma lui rifiuta. Dopo si riprende perché nel suo pacco non c'è Gennarino, ma dice no anche a 26mila euro. Nel 17 della Liguria ci sono 50 euro e ora il Dottore propone 30mila: "Il rischio è grande quindi ascolto papà, accetto". Come di consueto, simula il prosieguo della partita: nell'ordine escono 10mila euro e 200 euro. Sarebbe arrivato alla fine con 5mila e 200mila: nel pacco che gli aveva suggerito Lupo c'erano 5mila euro.