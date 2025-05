video suggerito

Chi è Andrea Nadalini di Affari Tuoi, il concorrente dell’Emilia Romagna che si occupa di parafulmini Andrea Nadalini è il nuovo concorrente di Affari Tuoi dall’Emilia Romagna: è stato presentato nella puntata del 28 maggio, ha 35 anni e nella vita si occupa di parafulmini. Gioca in una squadra di football e ama viaggiare in giro per il mondo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Nadalini è il concorrente di Affari Tuoi dall'Emilia Romagna: il ragazzo ha preso il posto di Valentina, che ha giocato martedì 27 maggio, ed è stato presentato da Stefano De Martino nell'appuntamento trasmesso il 28 maggio. Viene da Bologna, ha 35 anni e nella vita si occupa di parafulmini. A pochi minuti dal suo ingresso, sui social si sono accumulati centinaia di commenti d'apprezzamento nei suoi confronti, soprattutto dal pubblico femminile.

Chi è Andrea Nadalini: l'esperienza ad Affari Tuoi e il lavoro con i parafulmini

Andrea Nadalini è la new entry dall'Emilia Romagna, ha 35 anni e viene da Bologna. Di professione si occupa di parafulmini, come spiegato da lui stesso nella puntata di Affari Tuoi del 28 maggio. La produzione, per accompagnare in modo simpatico il suo ingresso, ha deciso di riservargli uno "stacchetto musicale" apposito caratterizzato dal suono di un tuono, in riferimento al suo lavoro. Non è escluso che questa possa diventare una vera e propria "sigla" a lui dedicata in ogni puntata, come è successo già in passato per altri concorrenti.

La passione per lo sport e la vita privata

Su Instagram, Andrea Nadalini è presente con il nome "nadalo90" e conta più di 1000 followers. Come si legge nella sua bio, è un giocatore di football e gioca per gli Estra Guelfi Firenze, squadra sportiva iscritta all'Italian Football League. È un atleta e viene seguito da un coach personale di nome Giulio. Dai social si evince anche un'altra sua passione: quella per i viaggi.

Nadalini, infatti, possiede una pagina Instagram chiamata "the_italian_odyssey", che gestisce con alcuni amici. I ragazzi postano contenuti inerenti ai loro viaggi in giro per il mondo: dal Giappone, al Portogallo fino alla Giordania. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, non è chiaro se sia fidanzato o meno: fino a circa due anni fa, postava spesso foto in compagnia di una ragazza di nome Giorgia, ma non è noto se oggi lei sia ancora la sua dolce metà.