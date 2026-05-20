Affari tuoi, imprevisto per Stefano De Martino e Herbert Ballerina: “Cola tutto”, Sofia perde 300mila euro

Nella puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 20 maggio, ha giocato Sofia dalle Marche con la zia Rossella. Una puntata intensa, dall’imprevisto con l’invenzione di Herbert Ballerina che si è rotta in studio al finale a sorpresa con la pacchista che accetta l’offerta del Dottore ma nel suo pacco aveva 300mila euro.

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La puntata di Affari tuoi di mercoledì 20 maggio. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato Sofia per le Marche, pescando il pacco numero 13. Originaria di Fermo, precisamente di Magliano di Tenna, ha 26 anni. È una futura insegnante di lettere, è stata abilitata a novembre e aspetta settembre per entrare in classe. Inoltre, coltiva la passione per il canto sin dalle scuole medie. In studio si è fatta accompagnare dalla zia Rossella, che nella vita è impiegata presso un centro di assistenza fiscale. È sposata con un carabiniere in pensione e ha un figlio.

La partita di Sofia delle Marche nella puntata di mercoledì 20 maggio

Per iniziare, Sofia e zia Rossella hanno provato a impossessarsi del jackpot da 6mila euro gentilmente offerto da Gennarino. I primi sei tiri canonici, tuttavia, non hanno portato fortuna. Il simpatico cagnolino non è saltato fuori, ma al contrario sono usciti di scena 50mila euro e 30mila euro. Il Dottore è partito da un'offerta di tutto rispetto. Ben 39mila euro, ma non ha convinto Sofia e Rossella: "Non ci facciamo ingolosire. Siamo venute per giocare". Momento esilarante con il concorrente del Trentino Alto Adige che ha salutato con calore Rossella: "Ciao zia, sono Claudio e organizzo momenti romantici". Sofia gli ha ricordato che sua zia è sposata, ma il pacchista ha replicato sornione: "Sì, ma suo marito non è qui". Dopo una serie di ottimi tiri che hanno tutelato il podio, il Dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Subito dopo, però, le concorrenti hanno pescato il pacco da 75mila euro. Ma l'offerta è salita a 45mila euro. Sofia ha avuto il coraggio di rifiutare: "È una cifra molto, molto alta. Ma visto il tabellone favorevole, azzarderei".

Sofia e zia Rossella hanno vinto 50mila euro, nel pacco 13 c'erano 300mila euro

La pacchista, estremamente fortunata, ha continuato a mantenere intatto il podio con i pacchi più ricchi. Il Dottore l'ha tentata con un cambio, che è stato rifiutato. Purtroppo è uscito di scena il pacco da 200mila euro e l'offerta del Dottore è calata a 33mila euro. Sofia ha rifiutato e poco dopo ha pescato 200mila euro. Il Dottore ha ripreso le redini della partita e l'offerta è calata ancora: 23mila euro. Sofia, che non si è lasciata convincere, è arrivata alle battute finali con 1 euro, 15mila euro e 300mila euro. Insomma, tutto o niente. Il Dottore è tornato a essere generoso e ha offerto ben 50mila euro. Per la prima volta la pacchista è sembrata in seria difficoltà. Ci ha riflettuto e ha preferito arrestare la sua corsa e accettare l'offerta:

Andrei avanti, ma c'è l'insegnante di lettere che inizia adesso il suo percorso e 50mila euro in mano non li ha mai avuti. In più io vengo da una famiglia perbene, i miei genitori mi hanno insegnato il valore dei soldi. So quanti sono questi soldi e quanto ci vuole per metterli da parte. L'ho visto a casa. Sono tanti, tanti. Per me i 300mila non sono qui nel mio pacco.

Purtroppo si sbagliava, nel pacco numero 13 c'erano 300mila euro.

L'invenzione di Herbert Ballerina si rompe in studio

Nel corso della puntata non sono mancate le battute di Herbert Ballerina, che stasera si è presentato così: "Sono un politico con il giravite. Sono un senatore ‘avvita'". Qualcosa, però, è andato storto quando ha presentato la sua invenzione. Nella puntata del 20 maggio, infatti, ha presentato il "bicchiere fiducioso". Un recipiente che si riempie a metà "per guardare il mondo in maniera più ottimista e vedere il bicchiere sempre mezzo pieno". Dopo averlo riempito, però, Herbert ha confessato a Stefano De Martino: "C'è il buco, sta colando". Poco più tardi, il comico ha invitato le concorrenti a trovare il pacco con la sua invenzione il prima possibile: "Sta colando tutto qua". E ancora: "Abbiamo avuto un problema nella costruzione dell'invenzione". Quando finalmente Sofia e zia Rossella hanno pescato il pacco che conteneva il bicchiere fiducioso, Stefano De Martino ha tirato un sospiro di sollievo: "Prima di allagarci, l'abbiamo trovato". Anche il simpatico Gennarino è stato accolto in studio con il consueto affetto, il cucciolo si è goduto le coccole della concorrente Sofia che lo ha definito un "patatone". Martina Miliddi ha danzato sulle note di Please don't stop the music di Rihanna.