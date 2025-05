video suggerito

Ad Affari Tuoi De Martino sbaglia il nome della concorrente: "New entry, new esci", quanto ha vinto Valentina Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 27 maggio gioca la new entry Valentina. "Perdonami, non ci conosciamo" si scusa il conduttore dopo aver confuso il suo nome con quello della concorrente. Poi scherza sulla sua brevissima permanenza all'interno del game show: "New entry, new esci".

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 27 maggio gioca con il pacco numero 13 la new entry Valentina dall'Emilia Romagna, regione sorteggiata per la seconda volta nel giro di due giorni. "New entry, new esci" scherza Stefano De Martino. Il conduttore, nel presentarla, sbaglia e la chiama Morgana, nome della sorella che l'accompagna: "Perdonami, non ci conosciamo".

La partita di Valentina e Morgana

I primi due tiri di Valentina sono un blu da 50 euro e un rosso da 30mila. Successivamente la concorrente, perde 300mila euro. "L'avevamo predetto" ammette Morgana. A seguire, via 5, 15mila e 200mila euro. Il Dottore offre il cambio, ma Valentina preferisce di tenere il pacco numero 13. Nei tre tiri seguenti, le due sorelle trovano Gennarino, 1 e 500 euro.

La prima offerta della serata è da 18mila euro, ma la concorrente rifiuta: "È tutto da giocare". Dopo la gioia per lo zero, seconda batosta: via 50mila euro. Subito dopo, Valentina rifiuta per la seconda volta il cambio ed elimina dal tabellone 10 e 5mila euro. Le sorelle, poi, tritano l'assegno da 19mila euro. Via i 100 euro e un nuovo "no" alla proposta del Dottore del cambio. "La partita si complica" osserva il conduttore quando Valentina perde prima 100mila poi 10mila euro.

Il finale di Valentina e Morgana

Nelle battute finali della partita rimangono in gioco due blu (contenenti il culatello e 200 euro) e due rossi da 20mila e 75mila euro. Il Dottore offre 13mila euro alle sorelle, ma rifiutano. Dopo aver perso anche io 20mila euro, alle due viene proposto nuovamente il cambio. "Ci sono stati dei segnali, qui ci sono il 9 e il 6 che abbiano tenuto non a caso. Il 6 è il mio numero, il 9 è la cifra capovolta. Io, però, vorrei i 75mila euro – spiega la concorrente – Sto ragionando anche sulle mosse del Dottore". Alla fine, però, non accettano il cambio e apre il pacco da 200 euro. Il gioco si sposta verso il "tutto o niente", da una parte il culatello, dall'altra 75mila euro. Pasquale Romano avanza l'offerta da 25mila euro e mette un po' in difficoltà la concorrente: "Non mi fido del Dottore". Dopo lunghe riflessioni, alla fine cede. La scelta si rivela giusta, il pacco che aveva pescato conteneva il culatello.