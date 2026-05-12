Affari Tuoi, l’audio fuori campo di Herbert Ballerina su Lupo e Thanat: “Perdiamo tempo inutilmente”

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Piccoli imprevisto tecnico ad Affari Tuoi. Nella puntata di lunedì 11 maggio, la protagonista Brigitta del Veneto è riuscita a strappare 50mila euro al Dottore. Uno degli episodi più commentati dagli spettatori, però, è stato un audio fuori campo di Herbert Ballerina: un mugugno catturato dal suo microfono rimasto aperto, che ha svelato il parere del comico sull'utilità di Lupo e Thanat in studio.

L'audio "rubato" ad Herbert Ballerina

Il momento, diventato subito virale su X, è avvenuto quando Stefano De Martino stava per interpellare Lupo e Thanat sulle sorti della partita di Brigitta: "Credo sia venuto il momento di sentire i nostri amici", ha detto il conduttore poco prima del tiro finale, quando la concorrente avrebbe dovuto scegliere se cambiare pacco dopo essere rimasta con 50mila euro da una parte e solo 200 dall'altra. Proprio in quel frangente, nel fuoricampo, si è sentita chiaramente la voce di Herbert Ballerina borbottare un commento spazientito: "Ma perché… perché dobbiamo perdere inutilmente questo tempo? Tanto uno dice una cosa e uno dice un’altra".

Una verità sussurrata che ha trovato il favore del web, dove in molti hanno ironizzato sulla sincerità del comico, convinto probabilmente che il suo microfono fosse spento. De Martino, dal canto suo, non è sembrato far caso al suo commento, visto che non ha commentato l'accaduto.

La partita di Brigitta

Sul fronte del gioco, la partita di Brigitta, accompagnata dal compagno Nicola, è stata un vero e proprio ottovolante. Dopo un avvio incoraggiante con il rifiuto di un'offerta da 30mila euro, la situazione è precipitata: la coppia ha eliminato in rapida successione i pacchi da 100mila, 200mila e persino quello da 300mila euro, nascosto all'interno del "Pacco Nero". Con il tabellone quasi totalmente blu, la svolta è arrivata nel finale. Dopo aver perso anche i 75mila euro, Brigitta si è ritrovata con un testa a testa da brividi: da una parte i 200 euro, dall'altra il premio da 50mila euro. Ma, alla fine, è riuscita a portare i soldi a casa.