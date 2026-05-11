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Brigitta ad Affari Tuoi vince 50 mila euro: beffato il dottore, aveva provato a “imbrogliarla” sul finale

Brigitta vince 50mila euro ad Affari Tuoi dopo una partita complicata. Decisivo il rifiuto del cambio pacco proposto dal dottore nel finale.
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A cura di Stefania Rocco
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Finale col colpo di scena ad Affari Tuoi nella puntata di lunedì 11 maggio. Brigitta, concorrente che rappresenta il Veneto, è riuscita a portare a casa 50mila euro dopo una partita complicata e che sembrava destinata a chiudersi con una sconfitta. Decisiva la scelta fatta negli ultimi minuti, quando il dottore ha tentato di convincerla a cambiare il pacco numero 20, quello pescato fin dall’inizio e mai lasciato per tutta la serata. In studio con lei il compagno Nicola.

La partita parte senza grandi colpi di scena e con i primi tiri la coppia elimina i 15 mila euro, il  "para mignolino" ideato da Herbert Ballerina e altri pacchi di poco valore. Dopo i primi sei tiri, il dottore chiama e offre ai due 30mila euro, ma Brigitta e Nicola decidono di continuare. È a quel punto comincia a diventare difficile perché a essere eliminati uno dopo l’altro sono i pacchi da 100mila e 200 mila euro. Così la seconda offerta del dottore scende a 20 mila euro, cifra che la pacchista rifiuta ancora.

Dopo che anche il pacco da 300mila euro viene eliminato, in gioco restano soprattutto i 75mila e i 50mila euro, insieme ai 10mila, al pacco nero e a diversi blu bassi. Il pacco eliminato successivo è quello nero che la concorrente scopre contenere 200mila euro. Per fortuna, a partire da quel momento, Brigitta riesce a rimettersi in carreggiata e a scovare diversi pacchi blu.

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Poco dopo arriva la prima tentazione: Brigitta deve scegliere tra il pacco 11, il 13 e il 3. “Il 3 è un numero importante. Ho due migliori amiche e insieme siamo tre. E poi Nicola ha 3 nipoti”, spiega. Poi racconta anche il legame col 13: “È il numero delle nonne. È il giorno in cui la nonna di Nicola è mancata e poi perché il 13 rappresenta sant’Antonio e mia nonna è molto devota a sant’Antonio”.La scelta cade sul numero 3, ma dentro ci sono i 75mila euro. Restano così soltanto tre premi possibili: 100 euro, 200 euro e 50mila euro. Il dottore prova ad approfittarne offrendo 8 mila euro. Brigitta e Nicola esitano, temono di restare a mani completamente cuore, ma decidono di andare avanti.

Quando viene eliminato il pacco da 100 euro, la partita si conclude con il classico finale tensivo: il testa tra a testa tra i 200 euro e i 50mila euro. Il dottore ne approfitta ancora e fa la sua proposta: il cambio con il pacco numero 20 da lasciare a favore del numero 13. La pacchista va in crisi perché quel pacco lo aveva tenuto dall’inizio senza mai cambiarlo. Prova a capire se quella telefonata sia un aiuto oppure una trappola ma poi decide di non cambiare. E fa bene perché nel pacco numero 20 ci sono davvero i 50mila euro.

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