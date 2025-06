Affari Tuoi, Franco rischia tutto ma gli va male: “Mi servivano i soldi per il viaggio di nozze”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata del 20 giugno di Affari Tuoi con Stefano De Martino, la partita di Franco dal Veneto, precisamente da Padova. Nella vita lavora nell'industria automobilistica, ha due bambini e gioca con il pacco numero 16 insieme alla moglie Silvia. La specialità della serata è ovviamente lo Spritz.

La partita di Franco insieme alla moglie Silvia

La partita di Franco dal Veneto parte con un numero casuale, perché il pacchista non ha numeri preferiti. "Gioco con le Regioni", dice e chiama la Basilicata: contiene 1 euro e parte Tutta l'Italia di Gabry Ponte. I cinque tiri successivi sono quasi da record: nell'ordine, Franco chiama 1 euro, 20 euro, Gennarino, 10 euro e 75mila. Il Dottore chiama puntuale e offre 39mila euro: lui, però, rifiuta. Nel pacco 4 della Campania ci sono 5mila euro, seguito dallo Spritz e dai 200 euro. Il Dottore stavolta offre il cambio e lui rifiuta.

"Il 16 nella smorfia napoletana è il lato B", gli fa notare Stefano: la sua partita, in effetti, è partita in modo molto fortunato. Nel pacco della Sardegna ci sono 200mila euro, in quello di Andrea dall'Emilia Romagna ce ne sono 15mila. La batosta maggiore arriva con il tiro successivo: quello da 300mila euro. Il Dottore offre ancora il cambio ma lui dice ancora no: "Ci proviamo, me lo tengo". Ora gli spettano tre tiri: 50mila euro, 50 euro e 100 euro.

Ha da un lato 4 rossi e dall'altro solo un blu, il Dottore offre 20mila euroa. "Dovevamo sposarci cinque anni fa, poi è arrivato il Covid e ci ha fatto saltare il nostro sogno: il matrimonio e il viaggio di nozze, questi ci farebbero comodo", spiega Franco, ma la moglie continua a credere nel pacco 16. L'offerta viene rifiutata.

Il finale di partita di Franco: quanto conteneva il suo pacco

Nel pacco del Friuli Venezia Giulia ci sono 10mila euro. Dopo aver rifiutato un altro cambio, fa un altro tiro e individua, purtroppo, 100mila euro. Il Dottore scende a un'offerta da 8mila euro ma Franco, a questo punto, decide di rischiare e dice no. Dopo chiama i 20mila e resta con tutto o niente: 50 euro o 30mila. Il Dottore offre il cambio ma Franco resta coerente e rischia tutto. Gli va male: il 16 conteneva solo 50 euro.