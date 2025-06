video suggerito

Affari Tuoi, Giulia del Lazio sul rapporto con il pacchista Andrea: “Giusto il mio compagno di banco potevi essere” Con un post condiviso su Instagram, la pacchista Giulia del Lazio di Affari Tuoi fa chiarezza sul rapporto con Andrea Nadalini, concorrente uscente dell’Emilia Romagna. Nonostante sui social si fossero rincorse le voci di un flirt tra i due nelle ultime settimane, la romana lascia intendere che tra loro ci sia solo una bella amicizia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando Andrea Nadalini, pacchista dell'Emilia Romagna, ha fatto il suo ingresso ad Affari Tuoi circa un mese fa, si è subito distinto per la bella presenza e una simpatia innata. Il concorrente viene da Bologna e lavora per un'azienda di parafulmini e, nella puntata di mercoledì 25 giugno, è riuscito a portare a casa un bel bottino dopo aver accettato l'offerta del Dottore. La sua partita, però, ha catalizzato l'attenzione degli spettatori anche per la sintonia che si è creata nel corso delle puntate con Giulia del Lazio. Qualcuno, sui social, aveva addirittura ipotizzato che tra loro fosse nato del tenero, ma i due sono solo buoni amici e a confermarlo è anche un post pubblicato da lei su Instagram qualche giorno fa: "Giusto il mio compagno di banco potevi essere".

L'intesa tra Giulia del Lazio e Andrea dall'Emilia Romagna ad Affari Tuoi

Solo qualche giorno fa, probabilmente in previsione della partita trasmessa ieri sera, Giulia del Lazio aveva pubblicato un post insieme ad Andrea Nadalini per celebrare l'intesa che si era creata tra i due nel corso delle puntate. I due sono stati compagni di banco per qualche settimana e, a furia di frequentarsi per il gioco, sembravano aver assunto le stesse movenze. Un aspetto su cui Giulia ha voluto ironizzare su Instagram: "Prossime Olimpiadi candidati per il sincronizzato. La squadra capitanata dalle due regioni Emilia Romagna e Lazio, se non so matti non ce li volemo", ha scritto la concorrente. E ancora: "Giusto il mio compagno di banco potevi essere".

Non è chiaro se la romana abbia deciso di postare il contenuto anche per smentire le voci di un flirt tra i due, ma ciò che sembra ormai confermato è che – almeno per il momento – tra i due c'è solo una bella amicizia.

Chi sono Andrea Nadalini e Giulia, i pacchisti di Affari Tuoi

Andrea Nadalini ha 35 anni e viene da Bologna, è entrato a far parte di Affari Tuoi intorno alla fine di maggio e ha lasciato ufficialmente il programma qualche giorno fa. Il 25 giugno, infatti, è andata in onda la sua partita. Di professione si occupa di parafulmini. Su Instagram, è presente con il nome "nadalo90" e conta più di 2000 followers. Come si legge nella sua bio, è un giocatore di football e gioca per gli Estra Guelfi Firenze, squadra sportiva iscritta all'Italian Football League. È un atleta e viene seguito da un coach personale di nome Giulio. Dai contenuti che posta si evince anche un'altra sua passione: quella per i viaggi.

Giulia, invece, è una consulente amministrativa, vive a Roma e fa la cosplayer. Su Instagram è presente con il nome di "giulia_redtacchi", conta più di 7mila followers e lavora anche come fotomodella. Sui social ama condividere la sua passione per i travestimenti, come quello di Lady Deadpool. "Semplicemente essere se stessi e saper di regalare sorrisi a chiunque ti incontra, questo è l animo e il potere di ogni singolo cosplayer", scriveva qualche mese fa parlando della sua passione.