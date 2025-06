Affari tuoi, la profezia della piccola Virginia: “Nel pacco 1 ci sono tanti soldi”, poi la strana telefonata del Dottore

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa martedì 24 giugno ha giocato Francesca dalle Marche. Nella trasmissione condotta da Stefano De Martino, si è fatta accompagnare dalla sorella Giorgia. Francesca ha pescato il pacco numero 1 e quando il Dottore ha proposto il cambio, la concorrente ha spiegato perché non voleva separarsi da quel numero. Poi, Pasquale Romano si è concesso una chiacchierata al telefono con Giorgia. Ma andiamo con ordine.

Francesca ad Affari tuoi, la "profezia" di una bambina che si avvera

La pacchista Francesca è originaria di Osimo, in provincia di Ancona. Ha 32 anni e lavora in uno studio odontoiatrico come segretaria. Sul lavoro ha conosciuto il suo compagno Luca, che è un odontotecnico. Ad Affari tuoi, tuttavia, ha partecipato con la sorella Giorgia, che nella vita fa l'infermiera. Quando il Dottore le ha proposto di cambiare pacco, la concorrente si è rifiutata e ha spiegato perché il numero 1 aveva così tanto valore per lei:

La bimba di una delle mie migliori amiche, che è piccola, ha tre anni e si chiama Virginia, mi ha detto: "Checca ti ho vista in televisione, nell'1 ci sono tanti soldi". E ho preso proprio il pacco numero 1. Lo so che lo ha detto una bimba di tre anni, però sento di non doverlo cambiare. Stavamo davanti a tre botti di vino in una cantina. Le ho spiegato: "Virginia in questa botte c'è il vino rosso, in questa c'è il vino bianco". E lei mi ha detto: "Checca, nell'1 ci sono tanti soldi".

Quando, sul finire della partita, il dottore le ha offerto 75mila euro, tuttavia, ha preferito accettare: "Vorrei tantissimo andare avanti perché ci sono ancora i 200mila e i 300mila euro. Ma ho sempre detto che andare a casa anche con poco, sarei comunque felicissima. E 75mila euro non sono pochi. Se tornassi a casa senza niente, ci rimarrei veramente male". Ma la piccola Virginia aveva ragione, nel pacco numero 1 c'erano 200mila euro.

La telefonata tra il Dottore e Giorgia, sorella della pacchista

Il Dottore ha voluto parlare con Giorgia, sorella di Francesca. Giorgia, un po' imbarazzata, ha spiegato al Dottore: "Io sarei andata avanti però la capisco, perché 75mila euro sono tanti. Io sarei andata avanti per Virginia". Vedendo che la conversazione si dilungava, Stefano De Martino ha tagliato corto: "Poi vi scambiate i numeri, non è che possiamo stare qua".