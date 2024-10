video suggerito

Affari Tuoi, il pacchista del Trentino: “Chiamo a Bolzano e non mi chiedono come sto, ma com’è Stefano De Martino” Chiara è la protagonista della puntata di domenica 20 ottobre di Affari Tuoi. Durante la partita non mancano momenti esilaranti con al centro Stefano De Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di domenica 20 ottobre di Affari Tuoi è Chiara, dal Piemonte, impiegata in una ditta di infortunistica antincendio, per la quale lavora nell'amministrazione. Ad accompagnarla c'è sua madre Monica. Inizia la trafila dei tiri da dover fare per provare a vincere. Tra i primi pacchi chiamati c'è quello del Trentino Alto Adige e va subito in scena un siparietto più che divertente con protagonista Stefano De Martino.

Il regalo dal Trentino per Stefano De Martino

Dopo una serie di tiri non propriamente fortunati, Chiara si convince a chiamare il concorrente del Trentino Alto Adige, con la speranza che la cifra contenente nel pacco in suo possesso non sia molto alta. Prima di spacchettare, però, il pacchista di prende un minuto per dire:

Vorrei prima poter dire una cosa. Io sono molto contento di essere qui con voi, chiamo sempre a Bolzano, ma non mi chiedono mai come sto, mi chiedono sempre ma com'è Stefano.

E quindi, il conduttore, divertito: "A Bolzano? E allora salutiamo tutti gli amici di Bolzano". Ma c'è una piccola sorpresa per lui e infatti dal Trentino arriva un regalo che il concorrente gli porge ridendo. Si tratta di un grembiule che ha disegnata la sagoma di un tirolese, con tanto di calzoncini in evidenza: "Ma lo metto subito" dice De Martino che immediatamente indossa il grembiule, sfoggiando con un sorriso smagliante il suo nuovo outfit serale.

La partita di Chiara continua

Intanto, per Chiara la puntata continua, ma sebbene le sue speranze fossero ben altre, nel pacco del Trentino Alto Adige, purtroppo, c'è una cifra rossa. Ci sono, infatti, 20mila euro, non tra i pacchi più alti, ma senza dubbio una perdita che pesa dopo aver già chiamato, non volendo, il podio con 100mila e i 200mila euro. Dopo una sequela di pacchi rossi, Chiara sembra sfiduciata, ma non demorde e rifiuta offerte, cambi, tutto quello che il dottore le propone. La partita è sul punto di chiudersi, con l'ultima proposta del Dottore che offre 18mila euro, puntualmente rifiutati dalla concorrente piemontese. Da un lato ci sono 100 euro, dall'altro 30mila e 50mila euro. Chiara, quindi, riflette ad alta voce:

Il 10 è il compleanno di papà, è mancata mia nonna, è la data di nascita di persone che reputo importanti, sono gioie e dolori.

Alla fine si decide a chiamare questo numero: "Il 10 nella smorfia è la risata, ma stavolta a ridere è il dottore" dice De Martino aprendo il pacco e mostrando i 50mila euro. Il Dottore richiama e offre un cambio, ricordando cosa è accaduto al concorrente di due giorni fa, che trovandosi nella stessa situazione ha accettato di cambiare pacco vincendo così i 3omila euro. Chiara è indecisa sul da farsi: "Il 19 è la data di papà, ma il 9 è mio nonno, Luigi, che è mancato un anno fa. È proprio una scelta difficilissima". Alla fine Chiara accetta il cambio e nel pacco numero 19 ha trovato 100 euro, perdendo quello che il destino le aveva dato, ovvero 30mila euro.