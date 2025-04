video suggerito

Ad Affari Tuoi soldi sicuri per Simon e Anna, ma i futuri sposi sbagliano a non accettare l'offerta del Dottore Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 24 aprile giocano Simon e Anna, futuri sposi. La coppia arriva ai "soldi sicuri", ma non sbagliano a dire di no all'offerta del Dottore.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 24 aprile protagonista è Simon dal Trentino Alto Adige con il pacco numero 18. Il giocatore di hockey sul ghiaccio è accompagnato dalla sua futura sposa Anna. I due riescono ad arrivare ai "soldi sicuri", ma sbagliano a non accettare l'offerta del Dottore.

La partita di Simon e Anna

Con il primo tiro vanno via 200mila euro, non un ottimo inizio per la coppia di futuri sposi (che il 10 maggio convoleranno a nozze sul lago di Garda). A seguire, eliminati dal tabellone 30mila, 200, 0, 20mila e 10mila euro. Dopo i sei tiri, arriva la prima telefonata del Dottore. Simon e Anna, nonostante apprezzino l'offerta da 30mila euro, tritano l'assegno. Festa in studio quando i due trovano un pacco che contiene solo 1 euro, successivamente le cose non prendono una piega troppo negativa: via 500 e 100 euro. Il Dottore propone ai giocatori un cambio, che viene accettato. Così, Simon lascia la sua postazione per prendere il pacco numero 16 senza spiegare il perché della sua mossa. Ottima scelta, dalla ruota il concorrente aveva pescato gli spatzle. Poco dopo, la coppia perde 15mila e 100mila euro. Il Dottore offre ancora una volta 30mila euro, che vengono rifiutati. Simon e Anna dicono prima addio a soli 50 euro, poi dicono di no ad un altro cambio. Stefano De Martino esulta quando arriva Gennarino, cucciolo di Jack Russell e nuova mascotte del game show. Anna trita l'assegno da 36mila euro, poi eliminano dal gioco 75mila euro.

Il finale di Simon e Anna

Nelle battute finali, Simon e Anna tengono stretto il loro 16, dicendo di no ad un ulteriore cambio. Quando anche i 5 euro vanno via, in gioco rimangono più rossi che blu (il pacco contenente 20 è l'unico superstite). Il conduttore chiede quale cifra vorrebbero i giocatori, domandando poi quanti invitati abbiano previsto per le nozze. "110? Alle mie 110 erano solo i camerieri, lo sto ancora pagando" scherza De Martino.

Anna per l'ennesima volta trita l'assegno da 36mila euro. "Soldi sicuri, questo matrimonio s'adda fare" urla il padrone di casa quando restano solo rossi. Il Dottore concede 50mila euro: offerta ancora una volta declinata. Uno sbaglio: poco dopo perdono la possibilità di vincere 300mila euro. Anna spiega il motivo per il quale rifiutano il cambio:

Guardiamo questo programma da tanti anni. Lo vedevo con mia nonna quando aspettavo che Simon tornasse dagli allenamenti. Dicevamo sempre che i numeri non avessero significato. Poi, però, mia nonna è venuta a mancare e poco dopo ci hanno chiamati per i provini. Lo abbiamo preso come un segno e abbiamo puntato sul 16, data della sua nascita.

Batosta sul finale: tornano a casa con soli 5mila euro.