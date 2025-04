Ad Affari Tuoi Emilio sbanca e conquista 200mila euro, Stefano De Martino: “Ha vinto il bene”

video suggerito

Protagonisti della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 19 aprile sono Emilio e Rosanna dalla Calabria. Marito e moglie non cedono alle tentazioni del Dottore e tornano a casa da vincitori.

Nella puntata in onda sabato 19 aprile di Affari Tuoi, gioca Emilio dalla Calabria. Di professione parrucchiere, ad accompagnarlo c'è la moglie Rosanna. I due tentano la fortuna con il pacco numero 12 (cambiato successivamente con il 2). Sul finale, la partita si conclude con due pacchi: uno da 200mila e l'altro da 50 euro. Dopo le tentazioni del Dottore, marito e moglie tornano a casa vincitori.

La partita di Emilio e Rosanna

Con il primo tiro, Emilio elimina dal tabellone solo 5 euro. A seguire, via 15mila, 300mila e 30mila euro. I due tentativi successivi sono più fortunati, via la specialità del marzello e 75 euro. Prima di proseguire con il gioco, arriva la consueta telefonata del Dottore che offre 25mila euro. Marito e moglie, però, dicono di no. "Mia moglie di solito è timida… mi stupisce che sia così" confessa Emilio. "Vabbè, ma c'è Stefano…" lo interrompe Rosanna. La concorrente, poi, confessa di aver accettato di accompagnare il marito solo per poter abbracciare il conduttore. La tripletta successiva elimina 0, 200 e 5mila euro. Emilio accetta il cambio e sceglie il pacco numero 2. Nel suo c'erano 20mila euro. Marito e moglie salutano 50mila e 500. Dopo aver tritano l'assegno da 30mila euro, Emilio perde 100mila euro e 75mila euro.

Il finale di Emilio e Rosanna

Nelle battute finali, via 20 euro e rifiutati 20mila. "Ogni tiro adesso può essere fatale" commenta Stefano De Martino. Emilio elimina dal tabellone 10mila euro, mentre sua moglie trita per due volte di fila l'assegno del Dottore da 30mila euro. Dopo l'apertura del 10, in gioco rimangono solo 200mila e 50 euro. Emilio non cede all'ultima offerta da 66mila euro. Una scelta giusta, nel suo pacco aveva 200 euro. "Ancora una volta ha vinto il bene contro il male" esulta De Martino.