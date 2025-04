video suggerito

Ad Affari tuoi la partita di Chiara, invita il Dottore al suo matrimonio ma lui se ne infischia e le fa perdere 50mila euro La puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 16 aprile alle ore 20:40 su Rai1. Ha giocato Chiara della regione Lombardia che ha cambiato pacco per ben tre volte, cadendo nella trappola del Dottore. Così, ha ceduto 50mila euro che le sarebbero tornati utili in vista del matrimonio imminente.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 16 aprile alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Chiara per la regione Lombardia. La pacchista si è fatta accompagnare dal padre Aldo. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato con il pacco numero 14, che conteneva 50mila euro. Ma il Dottore Pasquale Romano se n'è infischiato delle nozze imminenti della concorrente e ha offerto il cambio. Trappola nella quale la pacchista è caduta, cedendo i 50mila euro per il numero 17, che conteneva solo 50 euro. Sul finale ha cambiato di nuovo pacco prendendo il numero 11, che conteneva 15mila euro. La pacchista, dunque, in calcio d'angolo è riuscita a portarsi a casa qualche soldino: "È la busta del Dottore", ha commentato Stefano De Martino.

Chi è Chiara, la storia della concorrente della Lombardia e del padre Aldo

Chiara è la concorrente della Lombardia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 16 aprile. È originaria di Brescia, nata da papà napoletano e mamma siciliana. Il fidanzato è toscano. Chiara lavora a Milano nel settore dell'editoria: "Sono commerciale e mi occupo di sviluppare il settore più bello del mondo che è il turismo. Sono sempre con la valigia in mano, non potevo fare lavoro più bello". Ha deciso di farsi accompagnare dal papà Aldo. L'uomo ha raccontato: "Io e mia moglie ci siamo conosciuti a Brescia e siamo rimasti lì". A luglio Chiara sposerà il fidanzato Matteo. Stefano De Martino ha stuzzicato il Dottore: "Bisogna fare una bella busta, il matrimonio costa. Ci sono 200 invitati in Franciacorta".

Affari tuoi, la partita di Chiara: quanto ha vinto nella puntata del 16 aprile

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti contenevano 100 euro, 10mila euro, 500 euro, 30mila euro e 200mila euro. Chiara non si è data per vinta: "Ci sono ancora gli altri". Il Dottore ha offerto 35mila euro. La concorrente ha preferito rifiutare l'offerta e andare avanti. Nel pacco aperto subito dopo c'erano 100mila euro e in quello successivo 300mila euro. Poi ha chiamato il pacco da 5mila euro. Il Dottore ha deciso di giocare duro. Ha proposto ben sei tiri o un'offerta da 10mila euro. Chiara ha deciso di andare avanti, rifiutando l'offerta. Stefano De Martino l'ha incoraggiata: "I sei tiri li facciamo tutti blu". Ma non è stato così. La pacchista ha pescato i pacchi che contenevano: 20mila euro, 0 euro, pizzoccheri, 75mila euro, 5 euro e 75 euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 10mila euro. Chiara ha deciso di fare un altro tiro e ha chiamato il pacco contenente 1 euro. Il Dottore, allora, ha esordito dicendo di essere già in Franciacorta, pronto per partecipare al matrimonio di Chiara. E lei: "È il benvenuto, se sarà buono è il benvenuto". Ma il dottore ha offerto il cambio. Chiara ha svelato i suoi numeri fortunati:

11 è un numero ricorrente nella mia vita e quindi lo penso come portafortuna. Poi il 17…ho chiesto alla nonna del mio fidanzato un numero da 1 a 20 e lei ha detto 17. Da pacchista lo avevo il giorno dopo e c'erano 300mila euro.

Così ha deciso di cambiare il pacco 14 con il pacco 17. Ha aperto subito il suo vecchio pacco che purtroppo conteneva 50mila euro. Poi, ha chiamato il pacco da 200 euro. Chiara ha deciso di rinunciare alla Regione Fortunata per provare a vincere i 15mila euro rimasti sul piatto. Il Dottore ha offerto il cambio. Chiara ha deciso di cambiare con l'11, suo numero portafortuna e così, all'ultimo minuto, è riuscita a portarsi a casa 15mila euro.