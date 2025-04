video suggerito

Affari Tuoi, la partita di Ricardo che accetta l'offerta da 40mila euro: "Nella vita ci si deve accontentare" Venerdì 25 aprile aprile ad Affari Tuoi con Stefano De Martino la partita di Ricardo, nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, che pesca il pacco numero 8 e gioca insieme alla mamma Valentina. Il ragazzo, dopo l'equivoco di un cambio accettato "per scherzo", accetta l'offerta da 40mila euro. Nel suo pacco ne aveva la metà.

A cura di Sara Leombruno

Venerdì 25 aprile ad Affari Tuoi la partita di Ricardo dal Veneto, precisamente da Padova, che pesca il pacco numero 8. Il concorrente è nato in Spagna, dove ha vissuto per dieci anni prima di trasferirsi in Italia. Nella vita fa il consulente immobiliare. Gioca insieme alla mamma Valentina, che fa la tappezziera: "Mio figlio è unico", le parole della donna. La specialità della serata è il baccalà.

La partita di Ricardo ad Affari Tuoi con la mamma Valentina

Ricardo non parte benissimo, visto che il suo primo tiro è il numero 19, che contiene 75mila euro. Nel 16 dell'Umbria ce ne sono 30mila, ma dopo si riprende e trova i 10 euro: è il suo primo pacco blu. Nel 4 della Campania c'è il baccalà e in studio è subito festa, soprattutto perché il tiro successivo è quello dei 200 euro. Prima della telefonata del Dottore chiama il 13, che è un numero importante per il concorrente: "È il compleanno mio e di mio fratello", e infatti contiene 50 euro.

L'equivoco del cambio accettato "per scherzo"

Dopo i primi sei tiri gli viene offerto il cambio e lui lo accetta, ma poi rivela che stava solo scherzando e vuole rifiutarlo. Ma il Dottore, a quel punto, lo obbliga a cambiare. Lui sceglie il 9: "Mal che vada, lo riprendi dopo", gli suggerisce Stefano De Martino.

Nel 15 del Molise ci sono 200mila euro, ma il pacchista non si perde d'animo: "Sono tanti, ma non tantissimi". Mancano due tiri e sono quelli di 1 euro e 50mila euro. Il Dottore puntualissimo richiama e gli chiede se voglia il cambio o l'offerta, lui sceglie il cambio e si riprende il numero 8. Nel 2 della Valle D'Aosta c'è Gennarino, seguito dai tiri da 5 euro e 10mila. Il Dottore allora gli offre 27mila euro, lui però rifiuta.

Il finale di Ricardo che accetta l'offerta del Dottore

La partita di Ricardo si avvia verso la fine ma lui non ha i 300mila euro, rifiuta il cambio e chiama il 12 della Sicilia, la Regione della sua dolce metà, che contiene 15mila euro. Nel pacco numero 8 non ci sono 5mila euro, ma neanche 500. La situazione è in parità, con due blu e due rossi: 0 e 100 da un lato, 20mila e 100mila dall'altro. Il Dottore per un tiro offre 15mila euro ma li rifiuta anche stavolta. Per fortuna trova 0 euro nel pacco di Valentina e lui e sua madre tirano un sospiro di sollievo. L'offerta è di 20mila euro, ma "la vita è fatta di rischi" e quindi la rifiuta. Nel 9 che aveva scelto all'inizio ci sono 100 euro. L'offerta finale è di 40mila euro: "Nella vita, a volte, ci si deve accontentare", dice, e accetta. Nel suo pacco c'erano solo 20mila euro.